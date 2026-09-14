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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

سرمربی تیم ملی شمشیربازی فلوره معرفی شد

سرمربی تیم ملی شمشیربازی فلوره معرفی شد

با حکم رئیس فدراسیون شمشیربازی، شروین طلوعی به عنوان سرمربی تیم ملی شمشیربازی در اسلحه فلوره منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی خطاب به شروین طلوعی آمده است:

«با عنایت به تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ تا المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس به عنوان سرمربی تیم ملی اسلحه فلوره منصوب می‌شوید.

امید است با تلاش مستمر جنابعالی و با بهره‌گیری از پتانسیل، دانش و تجربه خویش در خصوص آماده‌سازی تیم‌های ملی شمشیربازی اسلحه فلوره اهتمام ویژه داشته تا شاهد افتخارآفرینی ورزشکاران رشته شمشیربازی در رویدادهای ملی و بین‌المللی برای ایران اسلامی باشیم.

توفیق روزافزون جنابعالی را در انجام وظایف محوله، در سایه الطاف الهی، آرزومندم.»

طلوعی در دوره جدید مسئولیت خود، هدایت تیم ملی فلوره را تا بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس بر عهده خواهد داشت.

کد مطلب 6946798

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