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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۸

مطالعات مدیریت آب‌های سطحی محلات جنوبی بوشهر بررسی شد

مطالعات مدیریت آب‌های سطحی محلات جنوبی بوشهر بررسی شد

بوشهر- مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر، از بررسی مطالعات جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی محلات جنوبی شهر بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری نشست بررسی جمع‌آوری آب‌های سطحی محلات جنوبی شهر بوشهر خبر داد و اعلام کرد: در این نشست، مطالعات آب‌های سطحی محلات جنوبی شهر بوشهر بررسی و راهکارهای اجرایی لازم ارائه شدو مقرر گردید این مطالعات از سوی اداره‌کل راه و شهرسازی پیگیری و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط به‌صورت مستمر منعکس شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر افزود: بر پایه تصمیمات این جلسه، مطالعات کل محدوده و فاز نخست تمامی کانال‌ها در چارچوب هماهنگی‌های صورت‌گرفته پیگیری خواهد شد. همچنین مقرر شد مشاور، حوزه‌های آبریز کوچک را شناسایی و تفکیک کند و اولویت‌های اجرایی سال جاری تعیین شود.

کشوریان با اشاره به بارش‌های قابل‌توجه در استان و ضرورت پیشگیری از آب‌گرفتگی معابر، تأکید کرد: در مطالعات و طراحی‌ها باید ظرفیت هدایت و خروج حداکثری آب‌های سطحی لحاظ شود تا خروجی طرح پاسخگوی شرایط بارشی استان باشد.

وی افزود: تداوم هماهنگی میان اداره‌کل راه و شهرسازی، شهرداری بوشهر، شرکت آب و فاضلاب و آب منطقه‌ای، زمینه اجرای مؤثرتر طرح را فراهم می‌کند و انتظار می‌رود با تعیین اولویت‌ها، اقدامات سال جاری با نظم و سرعت مناسب پیش برود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: همه اقدامات در چارچوب هماهنگی‌های این نشست و با نگاه ویژه به شرایط اقلیمی استان پیگیری می‌شود.

کد مطلب 6971984

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