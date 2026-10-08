به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری نشست بررسی جمع‌آوری آب‌های سطحی محلات جنوبی شهر بوشهر خبر داد و اعلام کرد: در این نشست، مطالعات آب‌های سطحی محلات جنوبی شهر بوشهر بررسی و راهکارهای اجرایی لازم ارائه شدو مقرر گردید این مطالعات از سوی اداره‌کل راه و شهرسازی پیگیری و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط به‌صورت مستمر منعکس شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر افزود: بر پایه تصمیمات این جلسه، مطالعات کل محدوده و فاز نخست تمامی کانال‌ها در چارچوب هماهنگی‌های صورت‌گرفته پیگیری خواهد شد. همچنین مقرر شد مشاور، حوزه‌های آبریز کوچک را شناسایی و تفکیک کند و اولویت‌های اجرایی سال جاری تعیین شود.

کشوریان با اشاره به بارش‌های قابل‌توجه در استان و ضرورت پیشگیری از آب‌گرفتگی معابر، تأکید کرد: در مطالعات و طراحی‌ها باید ظرفیت هدایت و خروج حداکثری آب‌های سطحی لحاظ شود تا خروجی طرح پاسخگوی شرایط بارشی استان باشد.

وی افزود: تداوم هماهنگی میان اداره‌کل راه و شهرسازی، شهرداری بوشهر، شرکت آب و فاضلاب و آب منطقه‌ای، زمینه اجرای مؤثرتر طرح را فراهم می‌کند و انتظار می‌رود با تعیین اولویت‌ها، اقدامات سال جاری با نظم و سرعت مناسب پیش برود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: همه اقدامات در چارچوب هماهنگی‌های این نشست و با نگاه ویژه به شرایط اقلیمی استان پیگیری می‌شود.