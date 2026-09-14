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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۶- ۱۴۰۵ دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۶- ۱۴۰۵ دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۶- ۱۴۰۵ دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت در نامه ای خطاب به دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را اعلام کرد.

براساس این تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶ - ۱۴۰۵ از ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۵ آغاز می شود. بازه زمانی آموزشی از ۲۸ شهریور تا ۲۳ دی ماه ۱۴۰۵ است.

زمان حذف و اضافه دو هفته پس از شروع نیمسال تعریف شده است. زمان حذف اضطراری تا ۵ هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی تعیین شده است.

براساس تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶ - ۱۴۰۵ امتحانات نیمسال اول در روزهای ۲۶ دی ماه تا ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6946814

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