مرگ مرموز ۲ نظامی اماراتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دفاع امارات، منابع نظامی اماراتی از کشته شدن دو نظامی این کشور بدون جزئیات بیشتر خبر دادند.

وزارت دفاع امارات امروز دوشنبه از کشته شدن دو نظامی خبر داد و اعلام کرد که سرگرد عبدالله شامس المنهالی و سعید عبدالله الشامسی کشته شده اند.

در بیانیه وزارت دفاع امارات اعلام شده است که این دو نظامی در حین انجام ماموریت آموزشی در امارات کشته شده اند.

وزارت دفاع امارات به خانواده این دو نظامی تسلیت گفت و خواستار رحمت واسعه برای آن‌ها و صبر برای خانواده و بستگانشان شد.