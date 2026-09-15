به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، اینکه چقدر پول دارند یا کجا زندگی می‌کنند هیچ یک تاثیر ندارند.

محققان اخیراً گزارش دادند که به طرز شگفت‌آوری، تحصیلات عاملی است که بیشترین ارتباط را با بقای سالمندان پس از جراحی شکستگی لگن دارد.

دکتر «راسموس اهمن»، محقق ارشد و دانشجوی دکترا در دانشگاه لینشوپینگ سوئد، گفت: «این عامل احتمالاً به این دلیل است که تحصیلات بیشتر به سالمندان کمک می‌کند تا بهتر درک کنند که برای بهبودی موفقیت‌آمیز چه کاری باید انجام دهند.»

اهمن در یک بیانیه خبری گفت: «مفهومی به نام سواد سلامت وجود دارد که فکر می‌کنیم ممکن است ارتباط نزدیکی با سطح تحصیلات داشته باشد. مسئله این است که چگونه اطلاعات را از متخصصان مراقبت‌های بهداشتی دریافت می‌کنید و می‌فهمید که چرا باید کارهای متفاوتی انجام دهید.»

وی در ادامه افزود: «همچنین ممکن است سطح بالاتر تحصیلات با شبکه اجتماعی بزرگ‌تر و حمایت بهتر از خانواده و بستگان مرتبط باشد.»

برای مطالعه جدید، محققان حدود ۵۸۰۰۰ سالمند سوئدی ۷۵ تا ۸۹ ساله را که پس از شکستگی لگن تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، پیگیری کردند.

نتایج اولیه نشان داد که مرگ و میر در بین بیماران جراحی لگن ۸۰ تا ۸۴ ساله سه برابر بیشتر از حد انتظار در بین افراد دیگر در این سن بود.

سپس این تیم چهار عامل را بررسی کرد تا ببیند کدام یک بیشترین ارتباط را با مرگ و میر دارند- تحصیلات، منطقه مسکونی، درآمد و دسترسی به مراقبت در منزل یا خانه سالمندان.

اهمن گفت: «بالاتر از همه، سطح تحصیلات بود که قوی‌ترین ارتباط را با مرگ و میر نشان داد.»

وی گفت: «بر اساس داده‌های ما، به نظر می‌رسد بسته به نوع بیمارستانی که در آن جراحی شکستگی لگن انجام می شود، تفاوت‌های واضحی در بقا وجود ندارد.»

محققان گفتند که منطقه مسکونی هم هیچ نقش عمده‌ای نداشت.