به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدباقر زارعی صبح چهارشنبه گفت: کارشناسان پلیس فتا در رصد و پایش مستمر فضای سایبری صفحه‌ای را شناسایی کردند که گرداننده آن با نمایش سلاح‌های سرد و حرکات خشن ضمن ترویج خشونت اقدام به قدرت‌نمایی کرده بود.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از امنیت روانی جامعه افزود: به دلیل حساسیت موضوع و تاثیر سوء این‌گونه اقدامات بر سلامت اجتماع، بررسی پرونده بلافاصله در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت و با انجام اقدامات فنی و رصدهای اطلاعاتی مخفیگاه متهم شناسایی و وی پس از هماهنگی با مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

رئیس پلیس فتای استان همدان با تاکید بر برخورد قاطع با هنجارشکنان سایبری تصریح کرد: نمایش سلاح‌های سرد و گرم، تهدید و ترویج خشونت در فضای مجازی خط قرمز پلیس فتا است و این نهاد انتظامی در راستای حفظ امنیت و آرامش شهروندان با هرگونه مصداق از قدرت‌نمایی و ایجاد ناامنی بدون اغماض و برابر با قانون برخورد خواهد کرد.

سرهنگ زارعی در پایان ضمن دعوت از عموم مردم برای مشارکت در حفظ امنیت فضای مجازی از شهروندان خواست هرگونه صفحه یا فعالیت مرتبط با ترویج خشونت و شرارت را از طریق نشانی اینترنتی www.policefata.ir یا تماس با مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.