رحیمیان: برخورد با تخلفات بازار بدون حضور میدانی ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح چهارشنبه در جلسه قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار سروآباد اظهار کرد: قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار شهرستان سروآباد با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مسئول و تبدیل ظرفیتهای موجود به اقدام مؤثر و نتیجه ملموس برای مردم تشکیل شده است.
وی در نخستین جلسه این قرارگاه که به ریاست فرماندار سروآباد و با حضور دادستان شهرستان و مدیران دستگاههای اجرایی و نظارتی عضو قرارگاه با هدف بررسی نحوه بازرسیها، عملکرد دستگاههای متولی و چگونگی اجرای گشتهای مشترک مورد برگزار شد، ادامه داد: برگزاری جلسه، انجام گشت مشترک و ارائه آمار زمانی ارزشمند است که آثار آن در سطح بازار دیده شود و به کاهش تخلفات، جلوگیری از گرانفروشی و کمفروشی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان منجر شود.
رحیمیان با تأکید بر ضرورت حضور مستمر و هدفمند دستگاههای مسئول گفت: بازرسیها در شهرستان سروآباد هدفمند انجام خواهد شد و واحدهای تولیدی، خدماتی، بهداشتی و درمانی و صنفی، متناسب با اولویتها و وظایف قانونی دستگاههای مربوط، مورد بازدید و نظارت قرار میگیرند.
وی افزود: حوزه مسکن و اجارهبها نیز که از مطالبات جدی مردم است، در برنامه تیمهای نظارتی قرار خواهد گرفت و با تخلفات این حوزه در چارچوب قوانین و مقررات برخورد میشود.
دستگاهها موظف به همکاری با قرارگاه هستند
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با تأکید بر ضرورت تأمین امکانات مورد نیاز قرارگاه اظهار کرد: مدیران دستگاههای عضو باید امکانات لازم از جمله خودرو و نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام مأموریتهای نظارتی را در اختیار قرارگاه قرار دهند و عدم همکاری هیچ دستگاهی نباید اجرای مأموریتهای نظارتی را مختل کند.
رحیمیان تصریح کرد: در صورت استنکاف یا خودداری از انجام تکالیف قانونی، موضوع بدون اغماض و در چارچوب مقررات به دستگاه قضایی به عنوان ترک فعل معرفی خواهد شد.
وی با اشاره به عملکرد نظارتی شهرستان سروآباد گفت: طی شش ماه گذشته ۸۱ گزارش تخلف به تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال شده است، اما بررسی روند موجود نشان میدهد در برخی موارد در شناسایی، ثبت و ارسال تخلفات ضعفهایی وجود دارد که باید با جدیت برطرف شود.
رحیمیان ادامه داد: کمبود خودرو، نیروی انسانی یا سایر امکانات نباید بهانهای برای کاهش سطح نظارت بر بازار باشد و دستگاههای عضو قرارگاه باید از ظرفیتهای موجود خود برای انجام مأموریتهای نظارتی استفاده کنند.
مقابله با تخلفات نیازمند هماهنگی است
وی با تأکید بر اینکه مقابله با تخلفات اقتصادی نیازمند همکاری همه دستگاههای مسئول است، گفت: تقسیم کار روشن، همافزایی و حضور میدانی دستگاههای متولی باید تقویت شود و ضعف هماهنگی یا موازیکاری نباید از اثربخشی نظارتها بکاهد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان همچنین از پوشش رسانهای فعالیت تیمهای نظارتی خبر داد و اظهار کرد: بر اساس هماهنگیهای انجامشده، مصوبه قرارگاه استانی و دستور مدیرکل صداوسیمای استان، فعالیت تیمهای نظارتی شهرستان از سوی صداوسیما پوشش خبری خواهد شد تا اقدامات انجامشده برای مردم منعکس و شفافیت در حوزه نظارت بر بازار تقویت شود.
رحیمیان تأکید کرد: شاخص موفقیت قرارگاه تعداد جلسات یا حجم گزارشها نیست، بلکه باید کاهش تخلفات، افزایش اثربخشی نظارت و رضایتمندی مردم از وضعیت بازار باشد و مردم باید نتیجه حضور دستگاههای نظارتی را در بازار مشاهده کنند.
وی افزود: در این نشست همچنین آرمان خرمی به عنوان رئیس جدید تعزیرات حکومتی شهرستان سروآباد معرفی شد و فعالیت خود را در این مسئولیت آغاز کرد.
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