یمن: جنگنده F-۱۵ عربستان را ساقط کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که این نیروها موفق شدند یک فروند جنگنده F-۱۵ عربستان سعودی را با شلیک موشک زمین به هوا ساخت داخل ساقط کنند.

وی در ادامه افزود: این جنگنده سعودی در حال انجام مأموریت حمایت هوایی از مزدوران وابسته به عربستان بود. نیروهای یمنی دست به مقابله با یک F-۱۵ دیگر و جنگنده تایفون عربستان در حریم هوایی مأرب زدند.

سریع تصریح کرد: آنها به دنبال پیدا کردن لاشه جنگنده ساقط شده بودند که با واکنش نیروهای یمنی مجبور به عقب نشینی شدند. ما به حمایت از حریم هوایی یمن در برابر دشمن ادامه می دهیم. بیش از ۴۵۰ حمله هوایی با جنگنده های F-۱۵ و تایفون عربستان علیه تعز، لحج، الجوف، حجه، مأرب، صعده و البیضاء صورت گرفته که چندین شهید و زخمی برجای گذاشته است.

وی در واکنش به فضاسازی های دشمن تاکید کرد: از سمت یمن هیچ خطری علیه مقدسات وجود ندارد و عملیات های ما تأسیسات نفتی و پایگاه های نظامی دشمن را هدف قرار می دهد. اتهاماتی که رژیم جنایتکار آل سعود درباره هدف قرار دادن مکه مکرمه ترویج می دهد کسی را فریب نخواهد داد. این رژیم آل سعود است که گناه و آوردن زنان فاسد حرمت مقدسات را مورد اهانت قرار داده است.