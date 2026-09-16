به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد گفت: شامگاه سه‌شنبه ۲۴ شهریورماه، گزارشی مبنی بر وقوع تصادف زنجیره‌ای در تنگ تیزآب سپیدان، یک کیلومتر بعد از ریگون به سمت یاسوج، به مرکز اورژانس اعلام شد.

وی افزود: این حادثه بین ۲ دستگاه پژو پارس، یک دستگاه سمند و یک دستگاه وانت رخ داد که در پی آن ۱۳ نفر مصدوم شدند.

اعزام ۳ آمبولانس و یک اتوبوس آمبولانس

رئیس مرکز اورژانس فارس ادامه داد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، ۳ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس برای امدادرسانی به مصدومان به محل اعزام شدند.

عابد با بیان اینکه این حادثه فوتی نداشته است، گفت: ۱۳ مصدوم این حادثه برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام حسین(ع) سپیدان منتقل شدند و موردی از درمان در محل گزارش نشده است.