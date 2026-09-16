به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات هنرهای فردی ورزش زورخانهای رده سنی نوجوانان استان همدان به میزبانی زورخانه پهلوان علیمیرزا همدانی برگزار شد. در این دوره از رقابتها تیمهایی از شهرستانهای همدان، نهاوند، تویسرکان، بهار و اسدآباد به رقابت پرداختند.
در پایان این پیکارها و در مجموع امتیازات تیمی، تیم شهرستان همدان بر سکوی نخست ایستاد، تویسرکان مقام دوم را کسب کرد و تیم اسدآباد موفق به کسب عنوان سوم شد. در بخش انفرادی و تفکیک رشتهها نتایج زیر به دست آمد:
رشته سنگ:
وزن مثبت ۵۰ کیلوگرم: پارسا اکبری (همدان)
وزن منفی ۵۰ کیلوگرم: امیرعباس شرفی (همدان)
رشته چرخ تیز و چمنی:
ابوالفضل سعدینژاد (همدان)
رشته چرخ (وزن مثبت ۵۰ کیلوگرم) :
محمدطاها زارعی (اسدآباد)
رشته کباده (وزن مثبت ۵۰ کیلوگرم) :
محمدمهدی توکلی (همدان)
رشته میلبازی:
عرشیا قلخانی (تویسرکان)
گفتنی است نفرات برتر این مسابقات به عنوان نمایندگان استان همدان مهرماه سال جاری به رقابتهای قهرمانی کشور به میزبانی تهران اعزام خواهند شد.
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