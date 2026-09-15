به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند زنان یائسه‌ای که با مشکلاتی نظیر اختلال در حافظه، دشواری در تمرکز و کندی در تفکر دست‌وپنج نرم می‌کردند، از هورمون‌درمانی ترکیبی شامل استریول و پروژسترون بهره‌مند شدند.

دکتر «روندا ووسکول»، متخصص مغز و اعصاب در دانشگاه لس آنجلس و محقق ارشد این پژوهش، گفت: «نقش استروژن در محافظت از مغز به خوبی اثبات شده است، با این حال هنوز نوع و دوز درمانیِ تأییدشده‌ای وجود ندارد که به‌طور خاص علائم شناختیِ شایع در دوران یائسگی را هدف قرار دهد.»

ووسکول در یک بیانیه خبری اظهار داشت: «اغلب به زنان گفته می‌شود که باید با مه مغزی کنار بیایند، در حالی که در واقع مبنایی عصب‌شناختی برای آن وجود دارد و احتمالاً راهی برای مقابله با آن نیز هست. همین خلأ در مراقبت‌های درمانی، انگیزه ما برای بررسی دقیق‌تر استریول شد.»

محققان خاطرنشان کردند که استریول نوعی استروژن طبیعی است که در دوران بارداری در بدن تولید می‌شود. این ماده در اروپا و آسیا برای درمان علائم یائسگی استفاده می‌شود و برخلاف «استرادیول» (که رایج‌ترین هورمون‌درمانی استروژنی در ایالات متحده است)، گیرنده استروژنی متفاوتی را در مغز هدف قرار می‌دهد.

در حال حاضر، استریول مورد تأیید سازمان غذا و داروی ایالات متحده نیست و در این کشور تنها به صورت داروی ترکیبی در دسترس است.

پژوهش‌های پیشین نشان داده‌اند که استریول ممکن است در محافظت از سلول‌های مغزی و کاهش تحلیل رفتن هیپوکامپ — ناحیه‌ای از مغز که مسئول یادگیری و حافظه است — نقش داشته باشد.

در این مطالعه مقدماتی، محققان وضعیت ۲۰ زن یائسه با میانگین سنی ۵۳ سال را بررسی کردند. این زنان به مدت یک سال تحت درمان ترکیبی با استریول و پروژسترون قرار گرفتند تا تأثیر این درمان بر مه مغزی آن‌ها ارزیابی شود.

به گفته محققان، پس از پایان دوره درمان، شرکت‌کنندگان بهبود قابل‌توجهی را در زمینه مه مغزی، تمرکز، حافظه کاری، سرعت پردازش اطلاعات، حافظه کلامی و توانایی حل مسئله گزارش کردند.

آزمایش‌های انجام‌شده روی موش‌های ماده نیز این نتایج را تأیید کرد. موش‌هایی که با استریول درمان شده بودند، تحلیل کمتری در ناحیه هیپوکامپ نشان دادند و در آزمون‌های عملکرد مغزی نتایج بهتری کسب کردند.

محققان خاطرنشان کردند که این مطالعه در مقیاس کوچک مقدماتی انجام شده و برای تأیید قطعی فواید استریول، به تحقیقات بیشتری نیاز است. به گفته این تیم پژوهشی، گام بعدی انجام آزمایش‌های بزرگ‌تر شامل تصویربرداری مغزی و آزمون‌های شناختی خواهد بود.