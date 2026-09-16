جزئیات تولید سیمان؛ محدودیت برق، تولید کلینکر را ۳۷ درصد کاهش داد

علی اکبر الوندیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تولید صنعت سیمان گفت: به دلیل محدودیت‌هایی که در بخش انرژی صنایع ایجاد شد، کاهش شدیدی در روند تولید کلینکر داشته‌ایم و از ذخایر خود برای تأمین سیمان کشور استفاده کردیم.

وی افزود: برقی که در اختیار ما قرار گرفت و مقدار برق مورد نیاز که صنایع از بورس انرژی به‌صورت آزاد خریداری کردند، موجب شد بتوانیم نیاز کشور را تأمین کنیم تا کمبودی در تأمین سیمان ایجاد نشود.

الوندیان اضافه کرد: در تولید کلینکر فقط در تیرماه امسال، ۳۷ درصد کاهش داشتیم. در تیرماه سال گذشته ۶.۲ میلیون تن کلینکر تولید کردیم و در تیرماه امسال به دلیل تشدید محدودیت‌ برق، تولید به ۳.۸ میلیون تن کاهش پیدا کرد.

وی ادامه داد: در بخش سیمان نیز در تیر ماه پارسال حدود ۴.۶ میلیون تن تولید داشتیم که در تیر ماه امسال به ۴.۹۵ میلیون تن رسید. در واقع با اختصاص بخش عمده خرید برق آزاد، توانستیم بخشی از برق مورد نیاز را برای تولید سیمان تأمین کنیم تا کمبودی در بازار ایجاد نشود.

دبیر انجمن سیمان درباره مجموع تولید سیمان و کلینکر در ۴ ماهه امسال گفت: تولید کلینکر در چهار ماهه امسال حدود ۲۳ میلیون تن بوده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۶ میلیون تن بوده است که حدود ۱۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در مجموع نزدیک به سه میلیون تن کاهش تولید داشته‌ایم و برای تأمین بازار از ذخایر استفاده کرده‌ایم.

الوندیان اظهار کرد: در بخش سیمان نیز در ۴ ماهه امسال حدود ۲۱.۸ میلیون تن تولید داشته‌ایم و سال گذشته نیز حدود ۲۱ میلیون تن تولید شده بود که حدود ۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.