به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز امام جمعه شهرستان جاسک در دیدار با مدیر آموزش و پرورش شهرستان، تقویت نظام آموزشی و توجه جدی به کیفیت آموزش را از مهم‌ترین اولویت‌های حوزه تعلیم و تربیت عنوان کرد.

وی با تأکید بر ضرورت فراهم‌کردن فرصت‌های برابر آموزشی برای همه دانش‌آموزان، اظهار کرد: آموزش نباید محدود به مناطق شهری باشد و دانش‌آموزان روستاها و حتی دورافتاده‌ترین نقاط کشور نیز باید از امکانات و فرصت‌های مناسب آموزشی برخوردار باشند.

امام جمعه جاسک با اشاره به اهمیت آموزش در شکل‌گیری آینده نسل جوان، افزود: توجه به مناطق کمتر برخوردار و رفع موانع آموزشی در این مناطق، گامی مهم در مسیر تحقق عدالت آموزشی است و نباید فاصله جغرافیایی یا محرومیت یک منطقه مانعی برای دسترسی دانش‌آموزان به آموزش باکیفیت باشد.

رستاخیز همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی و توجه ویژه مسئولان آموزش و پرورش به مدارس روستایی و مناطق دورافتاده تأکید کرد و گفت: هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل محل زندگی خود از حق آموزش و فرصت پیشرفت محروم بماند.