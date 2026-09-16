سرهنگ پاسدار روحالله صنعتکار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون دو نگاه متفاوت در کشور وجود داشته است؛ یک نگاه، ثروت و تکنولوژی را منشأ همه خیرات میداند و در برابر آن احساس ترس و وابستگی دارد و نگاه دیگر، به انسانها و ارادههای آنان که برگرفته از اراده الهی است، اعتماد میکند.
وی افزود: امام خمینی(ره) از جمله افرادی بودند که به مردم اعتماد داشتند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی فرمودند مردم ولینعمت هستند و صاحبان انقلاباند و هرچه وجود دارد از انسانها و مردم ایران میجوشد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان خاطرنشان کرد: نگاه نخست که محور آن همواره ثروت و تکنولوژی بوده، متأسفانه هنوز در میان برخی مسئولان، مدیران، رسانهها و حتی برخی اساتید دانشگاه وجود دارد و یکی از عوامل وابستگی در دوران پهلوی نیز همین نوع نگاه بود.
صنعتکار تصریح کرد: در این نگاه، خدا و ولایت محور نیستند و فرد تصور میکند باید همواره به دنبال پول، ثروت و تکنولوژی دیگران باشد و از قدرتهای بزرگ هراس داشته باشد؛ بهگونهای که تصور میکند اگر با آمریکا مذاکره نکند و به خواستههای آن تن ندهد، از بین خواهد رفت.
وی ادامه داد: نمونه این تفکر را در برخی اظهارات مسئولان سابق نیز مشاهده کردهایم؛ افرادی که معتقد بودند آمریکا از چنان قدرتی برخوردار است که میتواند با یک اقدام، تجهیزات ایران را از کار بیندازد و کشور را نابود کند.
انقلاب اسلامی؛ نفی نگاه وابستگی
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان بیان کرد: این همان نگاهی است که میگوید ما چیزی نداریم و باید به قدرتهای بزرگ وابسته باشیم و با کدخدا ببندیم، در حالی که امام خمینی(ره) پس از انقلاب اسلامی تأکید کردند که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند.
صنعتکار اضافه کرد: نمونه این نگاه وابسته را در دوران پیش از انقلاب نیز میتوان دید؛ زمانی که رزمآرا در مجلس مدعی شد ایرانی نمیتواند چیزی بیش از لولهنگ بسازد و باید وابسته به اربابان خارجی باشد، اما انقلاب اسلامی آمد و این تفکر را به چالش کشید.
وی تأکید کرد: امروز نیز ممکن است فردی در هر سطح مدیریتی، از یک مسئول محلی گرفته تا مسئولان ردههای بالای کشور، همچنان چنین تفکری داشته باشد؛ یعنی نگاهش به دشمن، نگاه وابستگی و ترس باشد و تصور کند باید در برابر قدرتهای خارجی زانو زد و برای گرفتن حق خود التماس کرد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان یادآور شد: در مقابل این تفکر، نگاه امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب قرار دارد که بر اعتماد به مردم، توان داخلی، اراده ملت و ایستادگی در برابر دشمن تأکید دارند.
مذاکره نباید به معنای عقبنشینی باشد
صنعتکار تصریح کرد: امروز برخی میگویند نباید از انتقام سخن گفت، زیرا کشور در حال مذاکره است یا مشکلات اقتصادی دارد و ممکن است با طرح چنین موضوعاتی شرایط دشوارتر شود؛ در حالی که بحث انتقام یک موضوع شخصی نیست و در ادبیات دینی نیز مفاهیمی همچون قصاص و مقابله با ظلم مورد تأکید قرار گرفته است.
وی افزود: اینکه مردم درباره پاسخ به جنایت و تجاوز دشمن مطالبه داشته باشند، به معنای جنگطلبی نیست؛ بلکه ملت ایران میتواند در عین دفاع از حقوق خود، بر اساس مصالح کشور و در چارچوب اصول خود تصمیم بگیرد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان خاطرنشان کرد: نباید به مردم گفته شود که چون مشکلات اقتصادی داریم، بنابراین باید از حقوق خود صرفنظر کنیم یا در برابر دشمن کوتاه بیاییم؛ بلکه باید میان مذاکره، تعامل و پذیرش خواستههای طرف مقابل تفاوت قائل شد.
دیپلماسی در چارچوب عزت و منافع ملی
صنعتکار بیان کرد: امام خمینی(ره) در یکی از سخنان معروف خود فرمودند «من دیپلمات نیستم، من یک انقلابیام» و منظور این بود که دیپلماسی نباید به معنای کوتاه آمدن از اصول و منافع ملت باشد.
وی ادامه داد: البته دیپلماتهای خوبی نیز داشتهایم که با حفظ اصول انقلاب، در عرصه دیپلماسی فعالیت کردهاند و شهید حسین امیرعبداللهیان یکی از نمونههای آن بود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان اضافه کرد: امام خمینی(ره) در آخرین پیامهای خود نیز بر استمرار نبرد حق و باطل تأکید کردند و فرمودند که نبرد حق با باطل و نبرد مستضعفان با مستکبران ادامه خواهد داشت.
تأکید بر ایستادگی در برابر زیادهخواهی آمریکا
صنعتکار تصریح کرد: بنابراین مسئله این نیست که ملت ایران به دنبال جنگ باشد؛ جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نیست، اما اگر مورد تجاوز قرار گیرد، از حق خود دفاع میکند و مذاکره نیز زمانی معنا دارد که با حفظ عزت، منافع ملی و شروط مورد قبول کشور انجام شود.
وی تأکید کرد: امروز اگر قرار باشد با طرف مقابل مذاکرهای صورت بگیرد، نباید از موضع ضعف و ترس باشد؛ بلکه باید بر اساس توانمندیها و ظرفیتهایی باشد که کشور در اختیار دارد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان یادآور شد: نباید دائماً به مردم گفته شود که چیزی نداریم، وابستهایم، توان اقتصادی نداریم و تنها راه، تسلیم شدن در برابر فشار خارجی است؛ زیرا چنین ادبیاتی به جای تقویت روحیه ملی، زمینه تضعیف اعتماد عمومی را فراهم میکند.
ظرفیتهای دفاعی و توانمندی نیروهای مسلح
صنعتکار افزود: در جریان درگیریهای اخیر نیز نمونههایی از توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشته شد و بخشی از این ظرفیتها نشان داد که جمهوری اسلامی ایران در حوزههای مختلف دفاعی و نظامی به توانمندیهای قابل توجهی دست یافته است.
وی بیان کرد: اقدامات نیروهای مسلح در حوزه دریایی، موشکی و مقابله با تجهیزات دشمن، نشاندهنده ظرفیتهایی است که طی سالهای گذشته با تکیه بر توان داخلی ایجاد شده است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان خاطرنشان کرد: امروز ایران در حوزههای مختلف نظامی، از جمله موشکی، پهپادی، دریایی و تجهیزات راداری، ظرفیتهایی دارد که بخش قابل توجهی از آن حاصل تلاش جوانان و متخصصان داخلی است.
صنعتکار تصریح کرد: این توانمندیها نشان میدهد که اگر به جوانان، دانشمندان و نیروهای متخصص کشور اعتماد شود، میتوان در بسیاری از حوزهها بدون وابستگی به قدرتهای خارجی پیشرفت کرد.
نقش جبهه مقاومت در معادلات منطقهای
وی ادامه داد: در منطقه نیز جریان مقاومت توانسته است در برابر فشارها و تهدیدهای مختلف ایستادگی کند و گروههای مقاومت در نقاط مختلف، نقش مؤثری در معادلات منطقهای داشتهاند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان اضافه کرد: امروز باید این واقعیت را مورد توجه قرار دهیم که جمهوری اسلامی ایران تنها نیست و جبهه مقاومت در منطقه دارای ظرفیتهای مختلفی است که در برابر سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی میکنند.
وی تأکید کرد: اتفاقات سالهای اخیر نشان داده است که قدرتهای بزرگ نیز در برابر اراده ملتها و نیروهای مقاومت با محدودیتهایی مواجه هستند و نمیتوان همه معادلات منطقه را صرفاً بر اساس قدرت نظامی و اقتصادی آمریکا تحلیل کرد.
مطالبه مردم برای اجرای قانون حجاب
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از مطالبات مردم از مسئولان باید اجرای قوانین مصوب کشور باشد و در حوزه حجاب نیز قانون مربوطه باید از مسیر قانونی ابلاغ و اجرا شود.
صنعتکار تصریح کرد: مسئولان باید در اجرای احکام و قوانین کشور پای کار باشند و در عین حال، موضوع فرهنگسازی و اقناع مردم، بهویژه نسل جوان و دانشآموزان، نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: دشمن تلاش میکند از مسائل فرهنگی و اجتماعی بهعنوان ابزاری برای ایجاد اختلاف و فشار بر جامعه ایران استفاده کند و بنابراین نباید نسبت به این موضوعات بیتفاوت بود.
برخورد قانونی با اقدامات خلاف قانون
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان خاطرنشان کرد: در مواردی که اقدامات افراد یا مجموعهها مصداق تخلف و جرم است، باید دستگاههای مسئول مطابق قانون با آن برخورد کنند و نمیتوان نسبت به قانونشکنی بیتفاوت بود.
صنعتکار ادامه داد: در موضوعات فرهنگی نیز باید همزمان با اجرای قانون، کار فرهنگی و تبیینی انجام شود تا مردم و بهویژه جوانان نسبت به آثار و پیامدهای برخی رفتارها آگاهی بیشتری پیدا کنند.
وی اضافه کرد: در موضوعاتی مانند کاشت ناخن نیز باید احکام شرعی و فقهی برای مردم تبیین شود و اگر اقدامی با احکام مربوط به وضو و غسل منافات دارد، موضوع از سوی دستگاههای مسئول و صنوف مربوطه بررسی و مطابق قانون و ضوابط با آن برخورد شود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان بیان کرد: اجرای قوانین و احکام نیازمند همکاری مردم، مسئولان و دستگاههای اجرایی است و در این مسیر باید از ظرفیت رسانهها، مدارس، مساجد و مجموعههای فرهنگی برای آگاهیبخشی استفاده شود.
صنعتکار تأکید کرد: مطالبهگری مردم از مسئولان باید مطالبهگری قانونی، آگاهانه و مبتنی بر مصالح کشور باشد و همه دستگاهها نیز باید در حوزه مسئولیت خود برای اجرای قانون و تقویت فرهنگ عمومی پای کار باشند.
وی خاطرنشان کرد: اگر جامعه در کنار توانمندیهای دفاعی و اقتصادی، در حوزه فرهنگی نیز با برنامه حرکت کند و مردم و مسئولان در کنار یکدیگر باشند، میتوان امیدوار بود که ظرفیتهای کشور بیش از گذشته در مسیر پیشرفت و تقویت جبهه حق مورد استفاده قرار گیرد.
نظر شما