خبرگزاری مهر، گروه استان ها- فاطمه دقاق نژاد: در محاسبات طراحان حمله به ایران، یک مؤلفه مهم آنگونه که انتظار داشتند پیش نرفت؛ آنان تصور میکردند همزمان با آغاز جنگ، فضای داخلی ایران نیز دستخوش آشوب و اختلاف شود اما آنچه امروز در شهرهای مختلف خوزستان به چشم میخورد، روایت دیگری از میدان است.
در ماههای اخیر، شب که از راه میرسد، میادین اصلی شهرهای استان خوزستان یکی پس از دیگری میزبان مردمی میشوند که با در دست داشتن پرچم ایران، تصاویر رهبر انقلاب و سر دادن شعارهای مختلف، حضور خود را به نمایش میگذارند. حضوری که طی ماههای گذشته به یک برنامه ثابت شبانه تبدیل شده است.
گزارش پیشرو، روایتی از همین ایستادگی در مرکز شهر اهواز است؛ روایتی از دل مردم، از زبان خیابان و از نگاه خبرنگاری که در ۲۰۰ شب گذشته در میان این حضور، واقعیت را لمس کرده است.
در میدان شهدای خیابان طالقانی اهواز، آنچه بیش از هر چیز به چشم میآید، تنوع چهرهها و انگیزهها است.
پای کشور هستیم
مادری که پرچم خوانخواهی قائد امت شهیدمان در دست دارد و در حاشیه میدان شهدا ایستاده است در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: ما روزهای سختتر از این را هم پشت سر گذاشتهایم. امروز وظیفه داریم کنار جوانان باشیم و نشان دهیم مردم پای کشورشان ایستادهاند.
صدیقه نامداری از انگیزه حضورش میگوید: شاید درباره برخی مسائل انتقاد داشته باشیم اما امنیت و استقلال کشور خط قرمز ما است. برای همین در این برنامهها شرکت میکنم.
وی میافزاید: از همان روز اول جنگ حداقل هفتهای دو روز در این اجتماع به همراه خانواده شرکت کردهام چرا که میدانم حضور مردم در خیابان اجازه نفس کشیدن به ضدانقلاب خائن برای توطئه چینی علیه ما را نمیدهد.
این بانوی اهوازی در خصوص سرنوشت جنگی تحمیلی جاری علیه ایران میگوید: وعده خدا حق است و ما قطعا، پاداش ایستادگی خود در برابر کثیفترین متجاوزان تاریخ را با پیروزی جبهه حق و مقاومت جشن خواهیم گرفت.
تا رهبری دستور ندهند در خیابان هستیم
دیگر بانوی اهوازی که دور میدان پرچم گردانی میکند در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه چند شب است در تجمعات حضور دارد؟ میگوید: اکثر شبها حضور داشتهام؛ باید این نکته را بگویم که آنچه طی ۲۰۰ شب گذشته در نقاط مختلف کشور به ویژه استان خوزستان رقم خورده است، صرفاً یک تجمع یا حضور مقطعی نبوده است که آمار و ارقام مهم باشد؛ بلکه جلوهای از پیوند عمیق مردم غیور خوزستان با آرمانهای انقلاب اسلامی و دفاع از امنیت و اقتدار ملی بوده است.
ماندانا نظری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه نظر یا نکته خاصی درباره تجمعات ندارد، میگوید: این حضور مردمی نباید تنها به عنوان یک نمایش سیاسی دیده شود. دولتمردان نیز وظیفه دارند پیام این حضور را به درستی دریافت کنند؛ مردمی که در میدان از انقلاب و کشور دفاع میکنند، انتظار دارند مطالباتشان در حوزه معیشت، اشتغال، توسعه و عدالت نیز با جدیت بیشتری دنبال شود. حفظ این سرمایه اجتماعی نیازمند اقدام عملی، پاسخگویی و حل مشکلات مردم است.
وی میافزاید: حداقل ۵۵ شب به همراه خانواده در این اجتماع های مردمی حضور داشتم و قصد ندارم قبل از دستور رهبر انقلاب اسلامی میدان را خالی کنم و عرصه را برای عناصر خائن گوش به فرمان خارج نشینان بی عرضه برای ایجاد آشوب در کشور خالی کنم.
کمی جلوتر، خانم جوانی که در میان حلقهای از دوستانش ایستاده بود با صدایی محکم گفت: هدف ما از شرکت در این راهپیمایی، تو دهنی به نفوذیها و مهرههای سوخته دشمنان در کشور است .
تاوان شهادت رهبر را باید بدهند
اسمش زهرا محمدی است؛ معتقد است که حضور نوجوانان در تجمعات نشاندهنده این است؛ ما کوتاه نمیآییم. تا آمریکا و اسرائیل تاوان خون رهبر شهیدمان را ندهند هر شب این تجمعات برپا است.
وی در ادامه از انگیزه حضورش در تجمعات میگوید: یکی از آرزوهای من این بود که مثل زمان انقلاب که مردم مشارکت داشتند و همانطور که مردم شاه را بیرون کردند ماهم با این حضور خود آمریکا و رژیم صهیونیستی را از منطقه اخراج کنیم. حضور ما در صحنه تاثیر گذار است. رهبر عزیز ما تأکید کردند حضور مردم باید بیشتر از گذشته در این صحنه باشد.
محمدی بانوی اهوازی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه نظر یا نکته خاصی درباره تجمعات ندارد؟ میگوید: این حضور ممتد نوعی اعلام موضع اجتماعی و مردمی در برابر فضاسازیهایی است که تلاش میکنند جامعه را خسته، ناامید و جدا از ارزشهای خود نشان دهند.
این بانوی اهوازی تصریح میکند: از همان شب نخست که داغدار رهبر شهیدمان بودیم با اطمینان کامل عقیده داشتم که در نهایت پیروزی متعلق ملت ایران است چرا که نتیجه مقاومت و شجاعت در برابر دشمنان، پیروزی است.
نظر شما