کاهش خطر بیماری قلبی با پایبندی به داروهای فشارخون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند که فراموش کردن منظم دوزها نه تنها اثربخشی داروهای فشارخون را کاهش می‌دهد، بلکه خطر سکته مغزی یا حمله قلبی را نیز افزایش می‌دهد.

«کیان‌چیان یانگ»، دانشجوی دکترای دانشگاه آکسفورد، در یک بیانیه خبری گفت: «نتایج ما این گفته را تقویت می‌کند که داروها در بیمارانی که آنها را منظم مصرف نمی‌کنند، مؤثر نیستند.»

یانگ گفت: «بیمارانی که پایبندی کمتری به دارو داشتند، از نظر قلبی عروقی بهره کمی بردند یا اصلاً بهره ای نبردند، در حالی که بیمارانی که پایبندی بالاتری داشتند، کاهش فشارخون و پیشگیری از حوادث قلبی عروقی بیشتری داشتند.»

محققان در یادداشت‌های پیش‌زمینه گفتند که تخمین زده می‌شود حدود ۱.۴ میلیارد بزرگسال در سراسر جهان در سنین ۳۰ تا ۷۹ سال مبتلا به فشارخون بالا هستند.

برای مطالعه جدید، محققان داده‌های ۹ آزمایش قبلی داروهای فشارخون را که شامل بیش از ۹۱۰۰۰ نفر بود، جمع‌آوری کردند.

این تیم شرکت‌کنندگان را بر اساس اینکه آیا ۸۰ درصد مواقع داروهای خود را مصرف می‌کردند یا خیر، تقسیم‌بندی کرد؛ کسانی که مصرف منظم نداشتند، به عنوان افرادی با «پایبندی کم» به نسخه خود طبقه‌بندی شدند.

به طور کلی، حدود ۸۸ درصد از افراد در سال اول به نسخه خود پایبند بودند، در حالی که این رقم در سال پنجم مطالعات ترکیبی ۷۹ درصد بود.

یانگ گفت: «کاهش پایبندی به مرور زمان، حتی در شرایط ساختاریافته آزمایش‌ها، آشکار بود.»

در بیمارانی که پایبندی بالایی داشتند، فشارخون سیستولیک بین گروه درمان و گروه مقایسه ۵.۲ واحد کاهش یافت، در حالی که این کاهش در بین افرادی که پایبندی کمی داشتند، ۳ واحد بود. (فشارخون سیستولیک، عدد بالایی در قرائت فشارخون است.)

محققان گفتند افرادی که به داروهای فشارخون خود پایبند بودند، ۱۱ درصد کمتر احتمال داشت که دچار سکته مغزی، حمله قلبی، بیماری قلبی یا نارسایی قلبی شوند.

یانگ گفت: «ما شواهدی داریم که نشان می‌دهد پایبندی ضعیف به داروهای ضد فشار خون با پیامدهای بدتری همراه است.»

محققان گفتند که نتایج نشان می‌دهد پزشکان هنگام تلاش برای مدیریت فشارخون بالا باید بر اهمیت پایبندی به تجویز پزشک تأکید کنند.