ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به تهران و شمال

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، درباره وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور در روز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: در جنوب به شمال محور کرج-چالوس، در محدوده حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در جنوب به شمال محور هراز نیز در محدوده سه‌راهی چلاو ترافیک سنگین وجود دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه قزوین-کرج-تهران، حدفاصل استاندارد تا پل کلاک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

سرهنگ قلی‌نیا همچنین از ترافیک سنگین در محور شهریار-تهران، حدفاصل شهریار تا شهر قدس خبر داد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت محورهای مسدود گفت: محور طالقان-هشتگرد، در محدوده شهرک طالقان تا دو راهی فشند-آردهه، به عنوان محور غیرشریانی مسدود است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی اطلاع حاصل کرده و با رعایت مقررات و توجه به شرایط ترافیکی، مسیر خود را انتخاب کنند.