توقیف محموله ۷۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق در قم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی تیموری اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان قم هنگام گشتزنی در محور کاشان ـ سلفچگان به ۲ دستگاه خودروی پژو مشکوک شدند و خودروها را متوقف کردند.
وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودروها، در بازرسی انجامشده از آنها ۷۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق و فاقد هرگونه مجوز قانونی را کشف کردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان قم ادامه داد: برابر اعلام نظر کارشناسان، ارزش ریالی محموله دخانیات مکشوفه حدود ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
قم- رئیس پلیس امنیت اقتصادی قم از توقیف ۲ دستگاه خودروی پژو و کشف ۷۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی تیموری اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان قم هنگام گشتزنی در محور کاشان ـ سلفچگان به ۲ دستگاه خودروی پژو مشکوک شدند و خودروها را متوقف کردند.
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