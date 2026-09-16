توقیف محموله ۷۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق در قم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی تیموری اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان قم هنگام گشت‌زنی در محور کاشان ـ سلفچگان به ۲ دستگاه خودروی پژو مشکوک شدند و خودروها را متوقف کردند.



وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودروها، در بازرسی انجام‌شده از آنها ۷۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق و فاقد هرگونه مجوز قانونی را کشف کردند.



رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان قم ادامه داد: برابر اعلام نظر کارشناسان، ارزش ریالی محموله دخانیات مکشوفه حدود ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.