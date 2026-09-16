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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۵

توقیف محموله ۷۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق در قم

توقیف محموله ۷۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق در قم

قم- رئیس پلیس امنیت اقتصادی قم از توقیف ۲ دستگاه خودروی پژو و کشف ۷۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی تیموری اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان قم هنگام گشت‌زنی در محور کاشان ـ سلفچگان به ۲ دستگاه خودروی پژو مشکوک شدند و خودروها را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودروها، در بازرسی انجام‌شده از آنها ۷۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق و فاقد هرگونه مجوز قانونی را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان قم ادامه داد: برابر اعلام نظر کارشناسان، ارزش ریالی محموله دخانیات مکشوفه حدود ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

کد مطلب 6948634

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