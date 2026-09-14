کشف ۱۰۰ تن سویای فاسد در ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی قیصری اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی درباره نگهداری حجم قابل توجهی سویای فاسد در یکی از انبارهای شهرستان ساری، موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد این محموله توسط افراد سودجو به صورت غیرقانونی از مناطق جنوبی کشور بارگیری و با هدف روغن‌گیری و استفاده در حوزه خوراک دام و طیور به ساری منتقل شده است.

فرمانده انتظامی ساری ادامه داد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی پس از انجام بررسی‌های میدانی و اطمینان از صحت گزارش، با هماهنگی کارشناسان مربوطه به محل مورد نظر اعزام شدند.

قیصری تصریح کرد: در بازرسی از این انبار، بیش از ۱۰۰ تن سویای فاسد کشف و برای تعیین وضعیت و انجام مراحل قانونی به مراجع مربوطه تحویل شد.

وی ارزش این محموله کشف‌شده را ۱۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در جریان این عملیات یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی ساری با تأکید بر تداوم برخورد پلیس با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: مقابله با سودجویانی که با عرضه یا نگهداری اقلام فاسد و غیرقابل مصرف، سلامت و معیشت مردم را تهدید می‌کنند، با جدیت دنبال خواهد شد.