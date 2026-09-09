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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

اکران مردمی «اسکورت» با بازیگران؛ عواید فروش به زنان زندانی می‌رسد

اکران مردمی «اسکورت» با بازیگران؛ عواید فروش به زنان زندانی می‌رسد

بازیگران اصلی و عوامل فیلم «اسکورت» پنجشنبه ۱۹ شهریور در پردیس کورش با مردم فیلم را تماشا می کنند و عواید حاصل از فروش این اکران نیز به زنان زندانی جرایم مالی اختصاص خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «اسکورت» به نویسندگی و کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا و تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری، از ۱۱ شهریور در سینماهای سراسر کشور روی پرده رفته است و تاکنون با جذب بیش از ۸۵ هزار مخاطب به رقمی در حدود ۱۲/۵ میلیارد تومان در یک هفته رسیده است.

در ادامه برنامه‌های اکران، بازیگران اصلی فیلم از جمله امیر جدیدی، هدی زین العابدین، مهدی زمین‌پرداز، هادی شیخ الاسلامی و همچنین عوامل فیلم با حضور در پردیس کورش در سانس‌های ۱۸:۳۰ و ۱۹ با مخاطبان دیدار می کنند.

عواید حاصل از فروش این ۲ سانس به زنان زندانی جرایم مالی اختصاص پیدا می‌کند تا این اکران علاوه بر جنبه سینمایی، با یک اقدام حمایتی و اجتماعی نیز همراه باشد.

«اسکورت» یک اکشن جاده ای است که در جشنواره فجر برنده سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد.

این فیلم با سرمایه‌گذاری بانک کشاورزی و مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تولید شده و پخش و تبلیغات آن را شهر فرنگ برعهده دارد.

کد مطلب 6942196
ندا زنگینه

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