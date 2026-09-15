به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برگزاری چندین جلسه و بررسی برگزیدگان ماهانه «سرو سیمین پارسی‌جان» و همچنین پیشنهادهای ارائه‌شده، هیئت داوران دومین آیین اعطای «نشان ملی پارسی‌جان» شش نامزد نهایی دریافت این نشان را معرفی کرد.

در نشست پایانی هیئت داوران که روز گذشته برگزار شد، محمدمهدی باقری (مدیر مؤسسه ویراستاران)، نرم‌افزار «بله»، حمیدرضا محمدی (مؤسس تارنمای گنجور)، محمد معتمدی (خواننده آواز ایرانی)، قطار شهری تهران (معاونت فرهنگی مترو) و حسین اژدهایی (خبرنگار واحد مرکزی هرمزگان)، به‌عنوان نامزدهای دریافت «نشان ملی پارسی‌جان» معرفی شدند.

از میان این شش نامزد، برگزیده نهایی در آیین اعطای نشان ملی پارسی‌جان معرفی خواهد شد و نشان ملی، «سرو زرین»، جایزه نقدی و لوح سپاس دریافت می‌کند.

همچنین دو نامزد دیگر نیز به‌عنوان برگزیدگان این دوره، «سرو زرین پارسی‌جان»، لوح سپاس و جایزه نقدی دریافت خواهند کرد. دبیری این دوره از آیین پارسی‌جان بر عهده ناصر فیض، مدیر دفتر پاسداشت زبان فارسی، است و سیدعلی میرفتاح نیز به‌عنوان دبیر علمی این دوره فعالیت می‌کند.

در این مراسم همچنین محمد معتمدی به اجرای قطعاتی از آثار خود خواهد پرداخت.

دومین آیین اعطای «نشان ملی پارسی‌جان» شنبه ۲۸ شهریورماه، ساعت ۱۶ در سالن سوره حوزه هنری برگزار می‌شود و جمعی از مدیران و چهره‌های شاخص حوزه زبان و ادبیات فارسی، فرهنگ و هنر در آن حضور خواهند داشت.