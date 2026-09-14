تداوم تجاوز ارتش صهیونیستی به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المنار از تحرکات تجاوزکارانه نظامیان رژیم صهیونیستی به سمت وادی السلوقی در جنوب لبنان خبر داد.

این رسانه لبنانی همچنین به حمله توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به ارنون و کفرتبنیت در جنوب لبنان اشاره کرد.

شهرک شقرا در جنوب لبنان از تحرکات اشغالگران در امان نماند و شاهد اقدام تجاوزکارانه آنها بود.

همچنین منابع لبنانی از اجرای دو مورد عملیات انفجاری توسط ارتش رژیم اشغالگر قدس در شهرک مجدلزون واقع در جنوب لبنان خبر دادند.

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شهرک المنصوری در جنوب لبنان را هدف قرار داد.