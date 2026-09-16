مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به همدان در حال پیگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز محمدیمهر ظهر چهارشنبه در جریان سفر به شهرستان کبودرآهنگ و بازدید از حوزه قضایی شیرینسو ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی آنها، خدمت در دستگاه قضا را توفیقی الهی دانست و اظهار کرد: اولویت اصلی مجموعه مدیریت قضایی استان پیگیری موضوع تملک زمین، تغییر کاربری و تامین اعتبارات لازم برای احداث ساختمان مناسب و متناسب با نیازهای این حوزه قضایی است که با جدیت در دستور کار قرار دارد.
وی در ادامه بر لزوم ارتقای شاخصهای فناوری تاکید کرد و از مسئولان این حوزه خواست فرآیند رقومیسازی و الکترونیکیشدن پروندهها را با سرعت بیشتری پیگیری کنند.
رئیسکل دادگستری استان همدان در بخش دیگری از این سفر در دیدار با امامجمعه شیرینسو بر نقش محوری ائمه جمعه در کاهش ورودی پروندهها به دادگستری تاکید کرد و گفت: تعامل بسیار خوبی میان دستگاه قضا و دفتر امامجمعه برقرار است و ما از ظرفیت ریشسفیدی و نفوذ کلام ائمه جمعه برای ترویج فرهنگ صلح و سازش در پروندههای مستعد به طور کامل استقبال میکنیم.
محمدیمهر با اشاره به دستاوردهای اخیر دادگستری استان افزود: کسب رتبه سوم کشوری حاصل همت و تلاش تمامی همکاران در استان است و در راستای تکریم اربابرجوع برگزاری مستمر میزهای خدمت در دستور کار قرار دارد تا ارتباط مردم با مجموعه قضایی تسهیل شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به استان همدان با جدیت در حال پیگیری و اجرا است و امیدواریم در سفرهای آتی تجهیز کامل دادگاههای بخش را شاهد باشیم.
در ابتدای این نشست نیز علی رجبزاده، رئیس حوزه قضایی شیرینسو گزارشی از عملکرد و اقدامات صورتگرفته ارائه کرد و کارکنان این حوزه نیز به بیان مسائل و مطالبات خود پرداختند.
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