نتایج نهایی ۵ آزمون گروه علوم پزشکی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون‌های «ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور»، «ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور»، «ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور»، «ارزشیابی دانش آموختگان کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور» به همراه آزمون ارزیابی صلاحیت علمی دانشجویان خارج از کشور شاغال به تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و کارشناسی فیزیوتراپی متقاضی انتقال به داخل پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شد.

در این آزمون ها تعداد ۲ هزار و ۲۰۰ نفر ثبت نام کرده بودند که در نهایت یک هزار و ۸۵۶ نفر در آزمون شرکت کردند. این آزمون در تعدادی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار شد.

پیش از این کلید اولیه این آزمون ها به همراه فرم اعتراض به سؤالات آزمون یکشنبه اول شهریورماه ۱۴۰۵ و در نهایت کلید نهایی آزمون ها در ۱۴ شهریور ماه منتشر شد.

نتایج نهایی آزمون‌های «ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور»، «ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور»، «ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور»، «ارزشیابی دانش آموختگان کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور» به همراه آزمون ارزیابی صلاحیت علمی دانشجویان خارج از کشور شاغال به تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و کارشناسی فیزیوتراپی متقاضی انتقال به داخل امروز ۲۳ شهریور در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل مشاهده است.

براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی داوطلبانی که در آزمون آزمون ارزیابی علمی دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل شرکت کرده و موفق به کسب حدنصاب نمره (حداقل ۶۰ درصد نمره کل معادل ۱۲۰ و بالاتر) شده‌اند، مشمول ضوابط ادامه فرآیند انتقال خواهند بود.

بر این اساس، ۲ درصد برتر شرکت‌کنندگان در صورت کسب حدنصاب، امکان انتقال به دانشگاه‌های داخل کشور برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری عمومی رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی یا داروسازی را خواهند داشت. سایر حائزان حدنصاب نیز می‌توانند برای تحصیل در مقطع کارشناسی یک رشته حد واسط به دانشگاه‌های داخل کشور منتقل شوند یا در دوره‌های بعدی این آزمون شرکت کنند.

پذیرفته‌شدگان تمامی رشته‌ها برای اطلاع از زمان و نحوه ادامه مراحل فرآیند انتقال و دریافت معرفی‌نامه، باید به سایت مرکز خدمات آموزشی مراجعه کنند.

همچنین پذیرفته‌شدگان مرحله اول (نظری) بیست‌وپنجمین دوره آزمون ملی دانش‌آموختگان دندانپزشکی نیز لازم است برای اطلاع از جزئیات و نحوه شرکت در مرحله دوم (عملی) آزمون، از روز شنبه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۵ به بخش اخبار سایت دانشکده دندانپزشکی پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه کنند.