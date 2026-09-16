به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری در دومین گردهمایی مجامع خیرین مدرسه‌ساز و معاونان مشارکت‌های مردمی منطقه یک کشور که به میزبانی قزوین برگزار شد، بر جایگاه مشارکت‌های مردمی در نظام حکمرانی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: توسعه فضاهای آموزشی، فراتر از یک اقدام عمرانی، تجلی‌گاه عدالت اجتماعی و یکی از اولویت‌های بنیادین دولت چهاردهم است که با همراهی خیرین محقق می‌شود.

استاندار قزوین افزود: تقویت زیرساخت‌های آموزشی از مسیر مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و نهادهای اقتصادی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای رشد و پیشرفت آینده کشور است.

نوذری ادامه داد: انتظار می‌رود با ترویج فرهنگ مشارکت، ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی بیش از پیش در خدمت توسعه دانش و اعتلای نظام تعلیم و تربیت قرار گیرد تا زمینه تحقق هرچه بیشتر عدالت آموزشی فراهم شود.