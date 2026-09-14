درخت اُرس ۹۰۰ ساله روستای کَهنه جغتای ثبت ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد موسوی اظهار کرد: اُرس یا وَرس در دامنه جنوبی رشته کوه‌های البرز از آذربایجان تا خراسان به ویژه در ارتفاعات شرق کشور به صورت خودرو و وحشی رشد می کند، درخت کهنسال ثبت شده در روستای کَهنه شهرستان جغتای قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی بیان کرد: تنه این درخت کهنسال با قطر حدود ۱۱۵ سانتی‌متر و ارتفاع آن ۱۲ متر است، هم چنین طول سایه انداز ۱۰ متر و عرض آن نیز هشت‌متر است.

وی افزود: براساس برآوردهای انجام شده توسط کارشناسان، پیشینگی این درخت در حدود ۹۰۰ تا ۹۵۰ سال برآورد شده است.