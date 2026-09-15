درخت چنار کهنسال روستای فیروزآباد مشهد در فهرست میراث طبیعی ملی ثبت شد

سید جواد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه درخت چنار با اقلیم خراسان سازگاری دارد، اظهار کرد: این درخت کهنسال در روستای فیروزآباد شهرستان مشهد قرار دارد.

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی درباره سیمای ظاهری این درخت گفت: تنه این درخت کهنسال با قطر تنه حدود ۲۵۰ سانتی متر و ارتفاع آن ۱۸ متر است، هم چنین طول سایه انداز ۱۸ متر و عرض سایه انداز نیز ۱۷ متر است.

وی افزود: براساس برآوردهای انجام شده توسط کارشناسان ،پیشینگی این درخت در حدود ۲۱۰ تا ۲۶۰ سال برآورد شده است.