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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

درخت چنار کهنسال روستای فیروزآباد مشهد در فهرست میراث طبیعی ملی ثبت شد

درخت چنار کهنسال روستای فیروزآباد مشهد در فهرست میراث طبیعی ملی ثبت شد

مشهد- مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: درخت چنار کهنسال روستای فیروزآباد شهرستان مشهد به شماره ۱۴۷۱ در فهرست میراث طبیعی ملی ایران ثبت و  به استان ابلاغ شده است.

سید جواد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه درخت چنار با اقلیم خراسان سازگاری دارد، اظهار کرد: این درخت کهنسال در روستای فیروزآباد شهرستان مشهد قرار دارد.

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی درباره سیمای ظاهری این درخت گفت: تنه این درخت کهنسال با قطر تنه حدود ۲۵۰ سانتی متر و ارتفاع آن ۱۸ متر است، هم چنین طول سایه انداز ۱۸ متر و عرض سایه انداز نیز ۱۷ متر است.

وی افزود: براساس برآوردهای انجام شده توسط کارشناسان ،پیشینگی این درخت در حدود ۲۱۰ تا ۲۶۰ سال برآورد شده است.

کد مطلب 6948001

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