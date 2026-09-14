طوفان به ۲۰ واحد مسکن در نکا خسارت زد

حسن روحی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارتهای ناشی از طوفان و بارندگی شدید ۱۷ شهریورماه در شهرستان نکا اظهار کرد: در پی این حادثه، تعدادی از واحدهای مسکونی در مناطق شهری و روستایی شهرستان دچار خسارت شدند و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در راستای وظایف خود، بازدید و ارزیابی میزان خسارت وارده به این واحدها را در دستور کار قرار داد.
وی افزود: پس از اعلام موارد خسارتدیده از سوی شهرداریها و دهیاریها، کارشناسان بنیاد مسکن در محل حاضر شده و وضعیت واحدهای آسیبدیده را مورد بررسی و کارشناسی قرار میدهند تا میزان و نوع خسارت وارده به صورت دقیق مشخص شود.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نکا با بیان اینکه تاکنون بیش از ۲۰ واحد مسکونی مورد بازدید و کارشناسی قرار گرفته است، گفت: این روند همچنان ادامه دارد و پروندهها و درخواستهای جدید نیز از طریق شهرداریها و دهیاریهای شهرستان به بنیاد مسکن ارجاع میشود.
روحی تصریح کرد: هدف از این کارشناسیها، شناسایی دقیق واحدهای خسارتدیده و تعیین میزان آسیب وارده است تا پس از طی مراحل قانونی، امکان بهرهمندی متقاضیان واجد شرایط از تسهیلات و کمکهای بلاعوض پیشبینیشده از محل اعتبارات دولت فراهم شود.
وی ادامه داد: شهرداریها و دهیاریها پس از شناسایی واحدهای آسیبدیده، مکاتبات و مستندات مربوطه را به بنیاد مسکن ارسال میکنند و کارشناسان بنیاد نیز بر اساس بررسیهای میدانی، میزان خسارت هر واحد را ارزیابی و ثبت میکنند.
رئیس بنیاد مسکن نکا خاطرنشان کرد: پس از تکمیل فرآیند کارشناسی و جمعبندی اطلاعات، میزان تسهیلات و کمکهای بلاعوض قابل پرداخت به متقاضیان مشخص خواهد شد و افراد واجد شرایط برای طی مراحل دریافت حمایتهای دولتی معرفی میشوند.
روحی با تأکید بر تداوم روند ارزیابیها گفت: مواردی که در روزهای آینده از سوی شهرداریها و دهیاریها معرفی شود نیز در دستور کار بنیاد مسکن قرار خواهد گرفت و بررسی واحدهای خسارتدیده تا تعیین تکلیف پروندههای ارجاعشده ادامه خواهد داشت.
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