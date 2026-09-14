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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۳۳

طوفان به ۲۰ واحد مسکن در نکا خسارت زد

طوفان به ۲۰ واحد مسکن در نکا خسارت زد

نکا - رئیس بنیاد مسکن نکا از ارزیابی بیش از ۲۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده از طوفان ۱۷ شهریور خبر داد.

حسن روحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارت‌های ناشی از طوفان و بارندگی شدید ۱۷ شهریورماه در شهرستان نکا اظهار کرد: در پی این حادثه، تعدادی از واحدهای مسکونی در مناطق شهری و روستایی شهرستان دچار خسارت شدند و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در راستای وظایف خود، بازدید و ارزیابی میزان خسارت وارده به این واحدها را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: پس از اعلام موارد خسارت‌دیده از سوی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، کارشناسان بنیاد مسکن در محل حاضر شده و وضعیت واحدهای آسیب‌دیده را مورد بررسی و کارشناسی قرار می‌دهند تا میزان و نوع خسارت وارده به صورت دقیق مشخص شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نکا با بیان اینکه تاکنون بیش از ۲۰ واحد مسکونی مورد بازدید و کارشناسی قرار گرفته است، گفت: این روند همچنان ادامه دارد و پرونده‌ها و درخواست‌های جدید نیز از طریق شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان به بنیاد مسکن ارجاع می‌شود.

روحی تصریح کرد: هدف از این کارشناسی‌ها، شناسایی دقیق واحدهای خسارت‌دیده و تعیین میزان آسیب وارده است تا پس از طی مراحل قانونی، امکان بهره‌مندی متقاضیان واجد شرایط از تسهیلات و کمک‌های بلاعوض پیش‌بینی‌شده از محل اعتبارات دولت فراهم شود.

وی ادامه داد: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از شناسایی واحدهای آسیب‌دیده، مکاتبات و مستندات مربوطه را به بنیاد مسکن ارسال می‌کنند و کارشناسان بنیاد نیز بر اساس بررسی‌های میدانی، میزان خسارت هر واحد را ارزیابی و ثبت می‌کنند.

رئیس بنیاد مسکن نکا خاطرنشان کرد: پس از تکمیل فرآیند کارشناسی و جمع‌بندی اطلاعات، میزان تسهیلات و کمک‌های بلاعوض قابل پرداخت به متقاضیان مشخص خواهد شد و افراد واجد شرایط برای طی مراحل دریافت حمایت‌های دولتی معرفی می‌شوند.

روحی با تأکید بر تداوم روند ارزیابی‌ها گفت: مواردی که در روزهای آینده از سوی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها معرفی شود نیز در دستور کار بنیاد مسکن قرار خواهد گرفت و بررسی واحدهای خسارت‌دیده تا تعیین تکلیف پرونده‌های ارجاع‌شده ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6947171

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