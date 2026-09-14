رونمایی از طرح «شمیم ۷۵» بانک صادرات ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، طرح شمیم ۷۵ با هدف پاسخگویی به نیازهای تسهیلاتی دایره وسیعی از مشتریان عرضه شده است و اشخاص حقیقی، صاحبان کسبوکارها و کارآفرینان را پوشش میدهد.
از مهمترین مزیتهای این بسته اعتباری میتوان به اقدام برای دریافت تسهیلات فوری؛ یک روز بعد از افتتاح حساب با نرخ سود ۱۰ درصد، بدون نیاز به ضامن و با امکان انتقال امتیاز اشاره کرد. برمبنای این طرح، میزان مبلغ تسهیلات اعطایی به صاحبان کسبوکار حداکثر تا ۱۰ میلیارد تومان و اشخاص حقوقی نیز براساس شرایط پرونده و ضوابط بانکی تعیین شده است.
نخستین گام برای دریافت تسهیلات شمیم ۷۵ که در زمره وامهای به صرفه برای مشتریان محسوب میشود، افتتاح حساب بلندمدت یکساله با حداقل مانده ۱۰۰ میلیون تومانی است و متقاضیان میتوانند با بازپرداخت ۲۴ ماهه نسبت به دریافت تسهیلات به میزان ۷۵ درصد از مبلغ سپرده خود؛ تنها یک روز پس از افتتاح حساب اقدام کنند.
بانک صادرات ایران، متناسب با نیازهای روز جامعه و در راستای حمایت از خانوارها و تامین مالی کسبوکارها، در راستای عرضه طرحهای تسهیلاتی مناسب گام برمیدارد.
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