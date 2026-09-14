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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۷

صنعا: پس از ۳۰۰ حمله هوایی برای دشمن سعودی امنیتی در کار نیست

صنعا: پس از ۳۰۰ حمله هوایی برای دشمن سعودی امنیتی در کار نیست

وزارت امور خارجه صنعا در بیانیه‌ای اعلام کرد: دشمن سعودی تا زمانی که به عملیات تجاوزکارانه خود ادامه دهد، در امان نخواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت امور خارجه صنعا در بیانیه ای اعلام کرد: دشمن سعودی تا زمانی که به عملیات تجاوزکارانه خود ادامه دهد، در امان نخواهد ماند.

در این بیانیه آمده است: جهان به وضوح درک می کند که دشمن سعودی تجاوز علیه یمن را آغاز کرده و دوازده سال است که تجاوز و محاصره یمن ادامه می دهد.

وزارت خارجه یمن بیان کرد: دشمن سعودی تجاوز خود را با بمباران فرودگاه بین‌المللی صنعا در طول مرحله کاهش تنش آغاز کرد و به هیچ درخواستی برای پایان دادن به محاصره پاسخ نداده است.

در این بیانیه آمده است: دشمن سعودی به تقویت نظامی خود با هدف کشتن فرزندان ملت یمن ادامه داده است و نظامی‌سازی بندر غیرنظامی المخا تنها یکی از نمونه‌های آن است. اگر دشمن سعودی تصور می‌کند که پس از ۳۰۰ حمله هوایی توسط جنگنده هایش در ۵ روز، وضعیتش امن و پایدار خواهد ماند، اشتباه می‌کند.

وزارت خارجه یمن اعلام کرد: ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که کشتیرانی که رژیم سعودی برای آن گریه می کند و از آن برای تحریک جامعه بین‌المللی علیه صنعا استفاده می‌کند، امن است.

در این بیانیه آمده است: کشتیرانی پس از پایان درگیری‌ها در مناطق ساحل غربی و بیرون راندن مزدوران سعودی از این مناطق، امن‌تر شده است. روند عادی کشتیرانی در باب المندب، امنیت دریانوردی در سواحل یمن را اثبات و ادعاهای دشمن سعودی را رد می‌کند.

کد مطلب 6947237

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    نظرات

    • IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      0 0
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      خدا قوت دلیر مردان یمن بزنید آنها را نابود کنید...
    • ادم IR ۰۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      0 0
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      پیروزی شماپیروزی ماهم هست.غلبه شمابردشمن سعودی یهودی پیروزی ماایران هم هست وایران افتخارمیکندبه برادران یمنی..زنده باد محورمقاومت

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