صنعا: جهان به ریاض بگوید دخالت در امور یمن کافی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت امور خارجه دولت یمن در صنعا در بیانیه ای اعلام کرد: جهان باید به سعودی بگوید که از دخالت در امور یمن دست بردارد.

در این بیانیه آمده است: مشکل عربستان سعودی این است که نیروهای نظامی را برای اشغال یمن، کشتن مردم آن و نابودی منابع آن با نیروی هوایی خود به کار می گیرد.

وزارت امور خارجه بیان کرد: عربستان سعودی همچنان به محاصره ناعادلانه خود علیه مردم یمن ادامه می‌دهد. هیچ مشکلی در باب المندب وجود ندارد؛ کشتیرانی در آنجا امن است. تلاش‌های رژیم سعودی برای گمراه کردن جامعه بین‌المللی در مورد کشتیرانی بی‌اساس است.

وزارت امور خارجه صنعا اعلام کرد: صنعا درباره حمایت نظامی عربستان سعودی از مزدوران ادعا نیست، زیرا جهان اظهارات سران این مزدوران را شنیده که روایت صنعا را تأیید می‌کند. صنعا حق کامل و مشروع دارد که تجمعات مزدوران سعودی را هدف قرار دهد.