  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۱۱

صنعا: جهان به ریاض بگوید دخالت در امور یمن کافی است

صنعا: جهان به ریاض بگوید دخالت در امور یمن کافی است

وزارت خارجه دولت یمن در صنعا در بیانیه‌ای اعلام کرد: جهان باید به سعودی بگوید که از دخالت در امور یمن دست بردارد. باب المندب امن و کشتیرانی در آن جریان دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت امور خارجه دولت یمن در صنعا در بیانیه ای اعلام کرد: جهان باید به سعودی بگوید که از دخالت در امور یمن دست بردارد.

در این بیانیه آمده است: مشکل عربستان سعودی این است که نیروهای نظامی را برای اشغال یمن، کشتن مردم آن و نابودی منابع آن با نیروی هوایی خود به کار می گیرد.

وزارت امور خارجه بیان کرد: عربستان سعودی همچنان به محاصره ناعادلانه خود علیه مردم یمن ادامه می‌دهد. هیچ مشکلی در باب المندب وجود ندارد؛ کشتیرانی در آنجا امن است. تلاش‌های رژیم سعودی برای گمراه کردن جامعه بین‌المللی در مورد کشتیرانی بی‌اساس است.

وزارت امور خارجه صنعا اعلام کرد: صنعا درباره حمایت نظامی عربستان سعودی از مزدوران ادعا نیست، زیرا جهان اظهارات سران این مزدوران را شنیده که روایت صنعا را تأیید می‌کند. صنعا حق کامل و مشروع دارد که تجمعات مزدوران سعودی را هدف قرار دهد.

کد مطلب 6948121

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه