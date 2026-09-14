علم کوه در تابستان سفیدپوش شد

به گزارش خبرنگار مهر، تغییرات جوی در روزهای پایانی تابستان موجب بارش برف در ارتفاعات علم‌کوه شده است؛ پدیده‌ای که در این مقطع از سال، جلوه‌ای متفاوت به طبیعت کوهستانی کلاردشت بخشیده و تصاویر چشم‌نوازی از سفیدپوش شدن ارتفاعات به نمایش گذاشته است.

علم‌کوه یکی از شاخص‌ترین ارتفاعات البرز و از مهم‌ترین مقاصد کوهنوردی کشور به شمار می‌رود. این قله با ارتفاع حدود چهار هزار و ۸۵۰ متر، پس از دماوند، دومین قله مرتفع ایران است و دیواره شمالی آن نیز از مسیرهای شناخته‌شده و فنی کوهنوردی کشور محسوب می‌شود.

سفیدپوش شدن ارتفاعات علم‌کوه در روزهای پایانی تابستان، در حالی رخ داده است که مناطق پایین‌دست کلاردشت همچنان شرایط آب‌وهوایی متفاوتی را تجربه می‌کنند و این اختلاف دما و شرایط جوی، از ویژگی‌های طبیعی مناطق کوهستانی به شمار می‌رود.

بازگشت بارش‌ها به مازندران از پایان هفته

هواشناسی مازندران از افزایش دما و تداوم نسبی پایداری جوی در روزهای میانی هفته خبر داد و اعلام کرد از اواخر هفته با افزایش ابر، کاهش تدریجی دما و احتمال بارندگی، شرایط جوی استان ناپایدار خواهد شد.

براساس آخرین تحلیل نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، وضعیت جوی مازندران در روزهای پیش رو ترکیبی از هوای صاف و نیمه‌ابری و در برخی ساعات همراه با افزایش ابر، رگبار، رعدوبرق و وزش باد خواهد بود.

از سه‌شنبه تا پنجشنبه، ۲۴ تا ۲۶ شهریور، آسمان مازندران عمدتاً صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و افزایش دما در استان رخ می‌دهد. از پنجشنبه شب نیز با افزایش ابر، احتمال رگبار پراکنده و وزش باد وجود دارد.

برای روز جمعه ۲۷ شهریور، آسمان استان نیمه‌ابری پیش‌بینی شده و کاهش تدریجی دما، افزایش ابر و رگبار پراکنده باران در برخی مناطق دور از انتظار نیست.

همچنین در روزهای شنبه و یکشنبه، ۲۸ و ۲۹ شهریور، آسمان مازندران نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات بارندگی و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.