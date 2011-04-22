  1. استانها
۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۰:۳۰

کلاردشت سفید پوش شد/

نخستین برف بهاری در کلاردشت باریدن گرفت

ساری - خبرگزاری مهر: با کاهش ناگهانی و محسوس دما نخستین برف بهاری ارتفاعات شهرگردشگرپذیر و کوهستانی کلاردشت را سفیدپوش کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کلاردشت، بارش برف در دومین روز از دومین ماه فصل بهار سبب سفیدپوش کردن ارتفاعات کلاردشت شده است.

بارش برف در ارتفاعات علم کوه، تخت سلیمان و سیاه کمان بین 10 تا 20 سانتی متر گزارش شده است. دمای هوا در نقاط کوهستانی کلاردشت به طرز محسوسی کاهش یافته و بارش شدید باران در شهر کلاردشت و کجور باریدن گرفته است.
 
 
خبر دیگراینکه، بارش برف در مناطق کوهستانی دو هزار و سه هزار تنکابن و بخش هایی از منطقه هزار جریب نکاء و بهشهر، چهره زمستانی به منطقه داده و مردم را مجبور به پوشیدن لباس گرم کرده است.
 
براساس اطلاعات پیش یابی هواشناسی مازندران، دمای هوا تا روز دوشنبه پنجم اردیبهشت ماه با کاهش نسبی مواجه خواهد شد و وضعیت جوی نقاط مختلف استان در نقاط مختلف نیمه ابری، ابری و همراه با بارش پراکنده خواهد بود.
 
مازندران دارای اقلیم گرم، سرد، خشک، مرطوب و خنک است.
