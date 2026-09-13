به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۲۰ هواشناسی مازندران، فعالیت ناپایداریهای همرفتی تا اواخر وقت دوشنبه ۲۳ شهریور ادامه خواهد داشت.
بر این اساس، دامنهها و ارتفاعات استان در این مدت شاهد افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی خواهند بود و در مناطق مستعد نیز احتمال وقوع تگرگ وجود دارد.
هواشناسی مازندران با اشاره به مخاطرات ناشی از این شرایط جوی، احتمال افزایش حجم آب رودخانهها، آبگرفتگی معابر، شکلگیری روانآب، لغزندگی سطح جادهها و کاهش دید افقی را محتمل دانسته است.
همچنین در مناطق کوهستانی احتمال سقوط سنگ و وقوع صاعقه وجود دارد و از این رو به شهروندان، مسافران و گردشگران توصیه شده است از توقف، استقرار و برپایی چادر در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها خودداری کنند..
احمد اسدی، کارشناس هواشناسی مازندران، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روزهای سهشنبه و چهارشنبه ۲۴ و ۲۵ شهریور، شرایط جوی استان عمدتاً صاف تا نیمهابری همراه با افزایش دما خواهد بود.
وی افزود: روز پنجشنبه ۲۶ شهریور نیز آسمان استان صاف تا نیمهابری پیشبینی میشود، اما از ساعات شب با افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده باران و وزش باد همراه خواهد شد.
اسدی ادامه داد: بر اساس نقشههای پیشیابی، روزهای جمعه و شنبه ۲۷ و ۲۸ شهریور، آسمان مازندران نیمهابری خواهد بود و با کاهش تدریجی دما، در برخی ساعات افزایش ابر و رگبار پراکنده باران دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی مازندران با اشاره به شرایط ناپایدار در ارتفاعات، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی کوهنوردان و گردشگران تأکید کرد و گفت: با توجه به احتمال رگبار، رعدوبرق و صاعقه، فعالیتهای کوهستانی باید با احتیاط بیشتری انجام شود.
وی همچنین از دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماتی استان و شهرستانها خواسته است با اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه و حفظ آمادگی، بهویژه در مناطق کوهستانی، نسبت به مخاطرات احتمالی ناشی از بارشهای رگباری آمادگی لازم را داشته باشند.
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