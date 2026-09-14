فرماندار تنگستان: مدارس برای آغاز سال تحصیلی آماده شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان تنگستان ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات اعضای شورای آموزش و پرورش شهرستان، اظهار داشت: همه مجموعه‌ها باید تلاش کنند محیطی امن، پرنشاط و سرشار از شور و انگیزه برای دانش‌آموزان فراهم شود تا آنان سال تحصیلی جدید را با روحیه‌ای مناسب آغاز کنند.

فرماندار تنگستان با اشاره به شرایط روحی و روانی کشور در جریان جنگ اخیر افزود: در این شرایط، مدارس نقش مهمی در ایجاد آرامش و نشاط میان دانش‌آموزان دارند و لازم است فضای روانی و روحی مناسبی در مدارس شکل گیرد تا دانش‌آموزان با آرامش و احساس امنیت در محیط آموزشی حضور پیدا کنند.

وی همچنین خواستار توجه ویژه به زیباسازی مدارس، بهسازی فضای محیطی و رفع نواقص موجود شد و گفت: فضای مدارس باید برای حضور دانش‌آموزان مناسب، شاداب و مطلوب باشد و مشکلات و کاستی‌های موجود پیش از آغاز سال تحصیلی برطرف شود.

فرماندار تنگستان با اشاره به روزهای ابتدایی مهرماه، بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم، دقیق و شفاف برای بازگشایی مدارس و مدیریت مناسب برنامه‌های آغاز سال تحصیلی تأکید کرد و افزود: هماهنگی میان آموزش و پرورش، مدیران مدارس، خانواده‌ها و دستگاه‌های اجرایی، نقش مهمی در برگزاری منظم مراسم و برنامه‌های آغاز سال تحصیلی خواهد داشت.

سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سرویس مدارس پرداخت و گفت: لازم است ارتباط و هماهنگی مناسبی میان مدارس و اولیا شکل گیرد و مسائل مربوط به سرویس دانش‌آموزان با برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی مناسب دنبال شود.

وی همچنین خواستار همکاری همه دستگاه‌های شهرستان برای فراهم کردن شرایط مطلوب بازگشایی مدارس شد و افزود: در حوزه‌های آموزشی و ترافیکی، هماهنگی لازم با پلیس راهور انجام شود تا رفت‌وآمد دانش‌آموزان و خانواده‌ها با نظم و ایمنی بیشتری همراه باشد.

فرماندار تنگستان، ایمن‌سازی مدارس و محیط پیرامونی آنها را از دیگر اولویت‌های پیش از بازگشایی مدارس عنوان کرد و گفت: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نسبت به بهسازی و ایمن‌سازی محیط اطراف مدارس و رفع نقاط خطرآفرین اقدام کنند تا شرایط مناسبی برای تردد و حضور دانش‌آموزان فراهم شود.

سلیمانی در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی و مجموعه آموزش و پرورش، بازگشایی مدارس در تنگستان همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، باشکوه، منظم، ایمن و همراه با نشاط و امید دانش‌آموزان برگزار شود.

در این نشست همچنین موضوعات مربوط به آماده‌سازی مدارس، رفع نواقص، زیباسازی محیط‌های آموزشی، سرویس مدارس، مسائل ترافیکی و ایمنی دانش‌آموزان مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورای آموزش و پرورش دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را مطرح کردند.