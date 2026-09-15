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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۰۶

اجتماعات مردمی در کلاله به ۱۹۸ رسید

اجتماعات مردمی در کلاله به ۱۹۸ رسید

کلاله-مردم کلاله در ادامه تجمع‌های شبانه، گرد هم آمدند و حمایت خود را از رهبری و انقلاب اسلامی نشان دادند.

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کد مطلب 6947404

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