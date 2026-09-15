https://mehrnews.com/x3d4yM ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۰۶ کد مطلب 6947404 استانها گلستان استانها گلستان ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۰۶ اجتماعات مردمی در کلاله به ۱۹۸ رسید کلاله-مردم کلاله در ادامه تجمعهای شبانه، گرد هم آمدند و حمایت خود را از رهبری و انقلاب اسلامی نشان دادند. دریافت 6 MB کد مطلب 6947404 کپی شد مطالب مرتبط صد و نود و هشتمین شب تجمعات زنجانیها در بیعت با رهبر انقلاب انسجام ملی سد نفوذناپذیر در تقابل با جبهه استکبار است باقری: ایران در شمار چهار قدرت برتر جهان قرار گرفته است اجتماع شبانه مردم دیّر در شب ۱۹۸ حمایت مردم لاهیجان از مجاهدان یمنی در صدو نود و هشتمین راهپیمایی شبانه حضور با شکوه مردم دیار آفتاب در یکصد و نود و هشتمین شب بیعت با رهبری ۱۹۸ شب از اجتماع حماسی مردم خمین در تجدید بیعت با رهبری گذشت برچسبها گلستان کلاله تجمع مردمی
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