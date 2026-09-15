https://mehrnews.com/x3d4yK ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۰۸ کد مطلب 6947402 استانها گلستان استانها گلستان ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۰۸ ۱۹۸ شب همدلی؛ مردم رامیان همچنان پای کار رامیان-مردم رامیان با حضور در اجتماع شبانه، حمایت خود را از نظام اسلامی و نیروهای مسلح نشان دادند. دریافت 15 MB کد مطلب 6947402 کپی شد مطالب مرتبط صد و نود و هشتمین شب تجمعات زنجانیها در بیعت با رهبر انقلاب اجتماع شبانه مردم دیّر در شب ۱۹۸ حمایت مردم لاهیجان از مجاهدان یمنی در صدو نود و هشتمین راهپیمایی شبانه ۱۹۸ شب از اجتماع حماسی مردم خمین در تجدید بیعت با رهبری گذشت تداوم اجتماع شبانه مرزنشینان آستارایی در شب یکصد و نود و هشتم برچسبها گلستان رامیان تجمع مردمی
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