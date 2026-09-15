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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۰۸

۱۹۸ شب همدلی؛ مردم رامیان همچنان پای کار

۱۹۸ شب همدلی؛ مردم رامیان همچنان پای کار

رامیان-مردم رامیان با حضور در اجتماع شبانه، حمایت خود را از نظام اسلامی و نیروهای مسلح نشان دادند.

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کد مطلب 6947402

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