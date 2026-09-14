https://mehrnews.com/x3d4xT ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۶ کد مطلب 6947361 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۶ ۱۹۸ شب از اجتماع حماسی مردم خمین در تجدید بیعت با رهبری گذشت اراک- در این ویدئو صد و نود و هشتمین اجتماع حماسی مردم خمین در تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6947361 کپی شد مطالب مرتبط ۱۹۷ شب حضور پرشور؛ تجدید بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر انقلاب شکوه حضور مردم خمین در یکصد و نود و هفتمین شب بیعت با رهبر انقلاب طنین ولایتمداری در قلب ایران؛ ۱۹۹ شب بیعت با رهبری در دیار آفتاب ۱۹۶ شب ایستادگی در عهد؛ تجدید پیمان مردم اراک با ولایت ادامه دارد ۱۹۸ شب همدلی؛ مردم رامیان همچنان پای کار گالیکش؛ ۱۹۸ شب حضور مردمی و ایستادگی اجتماعات مردمی در کلاله به ۱۹۸ رسید برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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