  1. استانها
  2. مرکزی
۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۶

۱۹۸ شب از اجتماع حماسی مردم خمین در تجدید بیعت با رهبری گذشت

۱۹۸ شب از اجتماع حماسی مردم خمین در تجدید بیعت با رهبری گذشت

اراک- در این ویدئو صد و نود و هشتمین اجتماع حماسی مردم خمین در تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

دریافت 10 MB
کد مطلب 6947361

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها