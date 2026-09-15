کسب سهمیه ۲۴۰۰ واحدی ساخت مسکن برای استان ایلام

حبیب الله محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کسب سهمیه ۲ هزار و ۴۰۰ واحدی ساخت مسکن برای استان ایلام اظهار کرد: این سهمیه فرصت مناسبی برای اجرای طرحهای حمایتی مسکن در استان و پاسخگویی به نیاز متقاضیان واجد شرایط ایجاد کرده است و باید با برنامهریزی و هماهنگی دستگاههای مرتبط، زمینه اجرای مطلوب این طرحها فراهم شود.
وی افزود: در فرآیند واگذاری اراضی، متقاضیان واجد شرایط و ساکنان مناطق مربوطه در اولویت قرار خواهند داشت تا اراضی تأمینشده در مسیر اجرای طرحهای حمایتی و تأمین مسکن جامعه هدف قرار گیرد.
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