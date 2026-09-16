گردشگری لفور باید به اشتغال جوامع محلی منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری جامخانه صبح چهارشنبه در نشست بررسی ظرفیتهای گردشگری و طبیعتگردی منطقه لفور با معاونان و مدیران سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، اظهار کرد: منطقه لفور به دلیل برخورداری از جنگلهای ارزشمند و ظرفیتهای کمنظیر طبیعی، از مناطق مستعد برای توسعه گردشگری مسئولانه و طبیعتگردی است.
وی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در مدیریت و بهرهبرداری اصولی از ظرفیتهای منابع طبیعی افزود: منابع طبیعی باید در خدمت معیشت جوامع محلی قرار گیرد و برنامههای توسعهای به گونهای طراحی شود که مردم منطقه نیز از منافع اقتصادی آن بهرهمند شوند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ادامه داد: حضور بدون برنامه گردشگران در برخی عرصههای طبیعی میتواند تهدیدهایی برای منابع طبیعی ایجاد کند، اما با ساماندهی این روند و تعریف چارچوب مشخص، میتوان این تهدیدها را به فرصتهایی برای توسعه پایدار و اشتغالزایی تبدیل کرد.
باقری جامخانه با اشاره به ضرورت اجرای اصولی طرح مدیریت جامع آبخیز در منطقه لفور، بر استفاده از ظرفیت جوامع بومی در فرآیند برنامهریزی، اجرا و نظارت بر فعالیتهای گردشگری تأکید کرد.
در این نشست که با حضور معاونان آبخیزداری، امور مراتع و بیابان، امور جنگل و مدیرکل دفتر حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برگزار شد، مسائل و ظرفیتهای منطقه لفور و مطالبات نمایندگان جوامع محلی مورد بررسی قرار گرفت.
معاونان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز در این جلسه بر ضرورت حفظ اکوسیستمهای طبیعی همزمان با توسعه گردشگری تأکید کرده و خواستار بررسی و پایش مسائل و مطالبات جوامع محلی در چارچوب طرح مدیریت جامع آبخیز شدند.
بر اساس مباحث مطرحشده، مقرر شد کارگروهی با هدف تدوین شیوهنامههای اجرایی برای حمایت از طرحهای بومگردی و طبیعتگردی با مشارکت جوامع محلی تشکیل شود.
همچنین ایجاد زیرساختهای مورد نیاز برای ساماندهی و مدیریت گردشگری در منطقه لفور با نظارت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری در دستور کار قرار گرفت تا پس از بررسی کارشناسی، برای تصویب نهایی به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ارائه شود.
نظر شما