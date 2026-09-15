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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۲۵

سردار موسوی: عظمت و شکوه بعثت در خیابان‌ها را با اتحاد مقدس حفظ کنید

سردار موسوی: عظمت و شکوه بعثت در خیابان‌ها را با اتحاد مقدس حفظ کنید

فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پیامی، حضور شبانه و حماسی ملت ایران را در دفاع از هویت و استقلال کشور ستود و بر حفظ انسجام و اتحاد ملی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه در آستانه دویستمین شب بعثت ملت ایران پیامی منتشر کرد.

متن پیام بشرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت غیور و شجاع ایران، امت ولایت مدار

سلام علیکم

درود و رحمت الهی نثار شما شایستگان که در عمل به تکلیف دینی و ملی خود، چون کوه‌ها استوار، چون رودها پر خروش و چون تکه‌های گداخته آهن پرحرارت، با حضوری معجزه گون، خستگی ناپذیر، حماسی و دشمن شکن دویستمین شب بعثت خود را در خیابان‌ها در خونخواهی امام شهید و امتثال امر ولی فقیه حفظ کرده‌اید.

قیام شبانه شما که در دفاع از هویت استقلال و موجودیت کشور تداوم یافته، جهانیان را متحیر نموده است و نمایشی از تراز بالای عقلانیت ملی، ارزش‌های والای دینی و فرهنگ و تمدن برجسته ملی، چهره برتری از یک ملت با عظمت را در منظر و مرآی سایر ملل جهان قرار داده است.

امروز دشمنان متحیر و متعجب از این ایستادگی، عظمت شما را تصدیق و دوستان آزادگان جهان خرسند از این عزتمندی، امیدوار به پیروزی نهایی حق در برابر ظلم و استکبار گشته‌اند.

این حضور آگاهانه، پشوانه‌ای مطمئن و دلگرم کننده برای رزمندگان اسلام در همه سنگرهای دفاعی کشور و پیامی دلنشین برای پایمردی و تاب آوری سربازان جان بر کف شما ملت عزیز در نیروی هوافضای سپاه برای محافظت از کیان اسلامی ایران سربلند و خونخواهی امام شهیدمان می‌باشد.

ضمن آرزوی تحقق آخرین وعده آن امام سفر کرده، در چشیدن طعم پیروزی در کام ملت سرافراز، متواضعانه توصیه دارم که عظمت و شکوه این حضور را با حفظ انسجام و اتحاد مقدس در همه ساحات و پشتیبانی از تلاش خادمان خود در دولت مردمی و مقامات فعال در میدان سیاسی و رزمندگان اسلام با سرمشق قرار دادن تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای عزیز حفظ نمایید.

سرباز ولایت و جان فدای ملت

سید مجید موسوی

کد مطلب 6947464
محسن صمیمی

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