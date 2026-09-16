تکلیف حقوق اعضای هیئت علمی هنوز نهایی نشده است

عباس سروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آغاز سال تحصیلی جدید و مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این دانشگاه اظهار کرد: چالش اصلی ما در شرایط فعلی، مسائل مادی و مالی است.

وی با اشاره به وضعیت افزایش حقوق اعضای هیئت علمی افزود: حقوق اعضای هیئت علمی هنوز در دولت و دستگاه‌های مربوطه به تصمیم‌گیری نهایی نرسیده و این موضوع برای ما باعث تأسف است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: بارها تأکید کرده‌ام که انتظار داریم موضوع حقوق اعضای هیئت علمی هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

سروش همچنین با اشاره به وضعیت بودجه‌های مربوط به خوابگاه‌ها گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بودجه‌های اختصاص‌یافته به خوابگاه‌ها در سطح مطلوبی قرار ندارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود این محدودیت‌ها، تلاش می‌کنیم با مدیریت منابع موجود شرایط را به گونه‌ای مدیریت کنیم که ان‌شاءالله مشکلی برای دانشجویان و دانشگاه پیش نیاید.