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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۵

رئیس دانشگاه امیرکبیر:

تکلیف حقوق اعضای هیئت علمی هنوز نهایی نشده است

تکلیف حقوق اعضای هیئت علمی هنوز نهایی نشده است

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره وضعیت افزایش حقوق اعضای هیئت علمی گفت: تعیین تکلیف حقوق اعضای هیئت علمی هنوز در دولت نهایی نشده و انتظار داریم این موضوع هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

عباس سروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آغاز سال تحصیلی جدید و مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این دانشگاه اظهار کرد: چالش اصلی ما در شرایط فعلی، مسائل مادی و مالی است.

وی با اشاره به وضعیت افزایش حقوق اعضای هیئت علمی افزود: حقوق اعضای هیئت علمی هنوز در دولت و دستگاه‌های مربوطه به تصمیم‌گیری نهایی نرسیده و این موضوع برای ما باعث تأسف است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: بارها تأکید کرده‌ام که انتظار داریم موضوع حقوق اعضای هیئت علمی هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

سروش همچنین با اشاره به وضعیت بودجه‌های مربوط به خوابگاه‌ها گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بودجه‌های اختصاص‌یافته به خوابگاه‌ها در سطح مطلوبی قرار ندارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود این محدودیت‌ها، تلاش می‌کنیم با مدیریت منابع موجود شرایط را به گونه‌ای مدیریت کنیم که ان‌شاءالله مشکلی برای دانشجویان و دانشگاه پیش نیاید.

کد مطلب 6946461
زهرا سیفی

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    نظرات

    • IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      7 5
      پاسخ
      برای اعضای علمی دانشگاه پیام نور، 21 روز کاری برای واریز حقوق ثبت شده است! آیا این موضوع قانونی است؟
    • پریسا سحرخیز IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      1 0
      پاسخ
      سلام و احترام هیات علمی 25سال سابقه کار در مناطق بسیار محروم ماهانه پنجاه میلیون تومان الان که اضافه شده با مدرک دکتری تخصصی آیا این تبعیض نیست

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