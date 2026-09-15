ورامین در مسیر تولید ۱۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عسگری، صبح سه شنبه، در حاشیه بازدید محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، از طرح‌های شهرستان ورامین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از سیاست‌های اصلی دولت است و این برنامه در استان تهران با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: تاکنون نزدیک به ۴۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وارد شبکه برق استان تهران شده و عملیات تجهیز و تکمیل بیش از هزار مگاوات ظرفیت جدید نیز در حال انجام است که بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها در مراحل پایانی قرار دارند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ مگاوات دیگر از ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر استان وارد شبکه سراسری برق شود.

عسگری با اشاره به جایگاه ورامین در این برنامه گفت: بخش قابل توجهی از ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر استان در ورامین متمرکز شده و با اجرای طرح‌های در دست اقدام، این شهرستان در مسیر تولید ۱۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی قرار گرفته است.

وی بیان کرد: در یکی از طرح‌های مهم ورامین، چند مجموعه نیروگاهی به صورت اشتراکی در یک سایت هزار مگاواتی فعالیت می‌کنند و برای این مجموعه نیز یک پست اختصاصی در حال احداث است که ۳۵۰ مگاوات آن مربوط به ساتوا و ۶۵۰ مگاوات مربوط به شش مجموعه دیگر است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران افزود: هر یک از این مجموعه‌ها در ظرفیت‌های ۵۰ تا ۱۰۰ مگاوات در حال احداث نیروگاه هستند و بر همین اساس، ورامین می‌تواند در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در میان شهرستان‌های استان تهران پیشتاز باشد.

عسگری همچنین از اتصال یک نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی در ورامین به شبکه سراسری برق خبر داد و گفت: این نیروگاه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد شده و به شبکه برق متصل می‌شود.

وی تأکید کرد: برنامه توسعه انرژی پاک در استان تهران تنها به نیروگاه‌های بزرگ محدود نیست و استفاده از ظرفیت پشت‌بام صنایع، مدارس، مساجد و واحدهای خانگی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران گفت: تاکنون بیش از ۴۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی پشت‌بامی در صنایع استان ایجاد شده و ظرفیت استان برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در سقف صنایع می‌تواند به حدود ۱۰۰ مگاوات برسد.

عسگری افزود: تاکنون حدود ۱۲۰۰ مدرسه در استان تهران به نیروگاه خورشیدی مجهز شده‌اند و عملیات اجرایی در مدارس دیگر نیز در حال انجام است.

وی ادامه داد: برای مساجد نیز متناسب با ظرفیت هر مجموعه، نیروگاه‌های خورشیدی پنج تا ۱۰ کیلوواتی پیش‌بینی شده و در بخش خانگی نیز تاکنون حدود ۳۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی پشت‌بامی ایجاد شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با اشاره به برنامه استفاده از سرمایه‌های خرد مردم برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: پذیره‌نویسی صندوق‌های تأمین مالی پروژه‌های نیروگاهی در دستور کار قرار گرفته تا افراد بتوانند با سرمایه‌های مختلف، حتی از حدود یک میلیون تومان، در احداث نیروگاه‌ها مشارکت و در مالکیت پروژه سهیم شوند.

عسگری در پایان گفت: تلاش می‌کنیم نخستین پروژه استان تهران در زمینه تأمین مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیر از طریق سرمایه‌های خرد مردم نیز در ورامین اجرا شود.