پایان: شهریار فراتر از یک شاعر، متفکری فرهنگی و نماد هویت ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت‌الله پایان صبح چهارشنبه در نشست تخصصی و ادبی «شهریار شعر ایران» که در چارچوب برنامه‌های روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار برگزار شد، اظهار کرد: شهریار تنها یک نام ماندگار در تاریخ ادبیات ایران نیست، بلکه پدیده‌ای فرهنگی است که آثار و اندیشه‌های او ظرفیت بررسی از منظرهای مختلف ادبی، اجتماعی، هویتی و فرهنگی را دارد.

وی افزود: برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور استادان، پژوهشگران و صاحب‌نظران فرصتی برای بازخوانی جایگاه شهریار و بررسی ابعاد مختلف شخصیت و آثار این شاعر بزرگ فراهم می‌کند و تبریز می‌تواند در این مسیر به یکی از کانون‌های گفت‌وگوی علمی درباره شهریار تبدیل شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به پیوند عمیق آثار شهریار با هویت جامعه ایرانی ادامه داد: شعر شهریار صرفاً در حوزه زیبایی‌شناسی و هنر کلام خلاصه نمی‌شود، بلکه بخش مهمی از فرهنگ، باورها، عواطف و مؤلفه‌های هویتی مردم ایران را در خود بازتاب داده است.

پایان، منظومه «حیدربابایه سلام» را نمونه‌ای برجسته از این ویژگی عنوان کرد و گفت: این اثر را می‌توان فراتر از یک منظومه ادبی و زبانی، سندی ارزشمند برای شناخت فرهنگ مردم دانست؛ چراکه سنت‌ها، باورها، اخلاق، خاطرات جمعی و پیوندهای انسانی در آن با زبانی هنرمندانه روایت شده است.

وی همچنین به جایگاه شهریار در شعر معاصر اشاره کرد و گفت: شهریار ضمن بهره‌مندی از ظرفیت‌های شعر کلاسیک، با تحولات ادبی دوره معاصر نیز ارتباط برقرار کرد و توانست مضامین دینی، عرفانی، اجتماعی و انسانی را با زبانی نزدیک به مردم بیان کند.

شهریار؛ پیونددهنده دو زبان و گستره فرهنگی ایران

دبیر ستاد برگزاری آیین روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار، بررسی جایگاه این شاعر در جریان‌شناسی شعر معاصر را از نیازهای مهم عرصه پژوهش دانست و اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته شهریار، خلق آثار ماندگار به دو زبان فارسی و ترکی و استفاده از ظرفیت‌های هر دو زبان برای بیان فرهنگ، عواطف و ارزش‌های مشترک جامعه ایرانی است.

پایان با تأکید بر ضرورت نگاه علمی به مفاخر فرهنگی گفت: بزرگداشت شهریار نباید به برنامه‌های مناسبتی محدود شود، بلکه باید از ظرفیت استادان و پژوهشگران برای تبیین علمی اندیشه و میراث ادبی او استفاده کرد.

وی ادامه داد: جامعه امروز به پژوهش‌های روزآمدی نیاز دارد که شهریار را برای نسل جدید نه فقط به عنوان یک شاعر، بلکه به عنوان یک متفکر فرهنگی معرفی کند و ابعاد مختلف جهان‌بینی، اندیشه و آثار او را مورد بررسی قرار دهد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی همچنین بر استفاده از نتایج علمی نشست «شهریار شعر ایران» تأکید کرد و افزود: انتظار می‌رود دستاوردهای این نشست در مسیر پژوهش‌های دانشگاهی و سیاست‌گذاری‌های فرهنگی برای معرفی و ترویج ادبیات فاخر مورد استفاده قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: بازخوانی دقیق آثار و اندیشه‌های شهریار می‌تواند در تقویت سرمایه فرهنگی و همبستگی ملی نقش داشته باشد؛ چراکه شهریار به یک شهر یا منطقه محدود نیست و بخشی از میراث مشترک فرهنگی ایران و گستره زبان و ادب ایرانی به شمار می‌رود.