جلوگیری از خسارت سیل در باغملک با لایروبی بندهای خاکی

به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم خورشیدی پیش از ظهر امروز در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: تشویق گلخانهداران و بهرهبرداران برای برداشت خاک از پشتبندهای خاکی در نقاط مختلف شهرستان در دستور کار قرار گرفته است. این اقدام با هدف کاهش خطر سرریز بندها، جلوگیری از انسداد مسیرهای آبرو و بهرهگیری از خاکهای مغذی انباشتهشده انجام میشود.
وی با اشاره به ظرفیت بالای گلخانههای شهرستان افزود: بهرهبرداران با استفاده از هماهنگیهای انجامشده با دستگاههای مرتبط میتوانند از این فرصت برای تأمین خاک مورد نیاز خود استفاده کنند.
خورشیدی با بیان تجربه خسارات زمستان سال گذشته تصریح کرد: در زمستان گذشته به دلیل پر بودن بندهای خاکی از رسوبات، خسارات قابل توجهی به اراضی پاییندست وارد شد و همین تجربه ضرورت اقدام فوری و هماهنگ را دوچندان کرده است.
مدیر جهاد کشاورزی باغملک درباره رفع موانع اجرایی گفت: در مواردی که معارضین مانع برداشت خاک میشدند، موضوع با ورود دستگاه قضایی و دادستان عمومی شهرستان پیگیری شد تا فضای لازم برای استفاده کشاورزان و کاهش خطرات احتمالی فراهم شود.
وی بیان کرد: اقدامات پیشگیرانه تا زمان تثبیت شرایط جوی ادامه خواهد داشت و بهرهبرداران میتوانند برای هماهنگی بیشتر با این مدیریت همکاری کنند.
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