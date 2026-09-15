به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: انهدام پهپاد پیشرفته MQ۱ توسط سپاه در فراز تنگه هرمز، فراتر از یک عملیات دفاعی متداول، تجلی عینی و عملیاتی مفهوم «بازدارندگی فعال» است. این اقدام در پاسخ به رویکرد نظارتی ـ تهاجمی و فشارهای نظامی ایالات متحده صورت گرفته و پیامی صریح و بیپرده مبنی بر تسلط کامل و همهجانبه جمهوری اسلامی بر فضای آسمانی و آبی منطقه است. ایران با تکیه بر سوابق موفق در شناسایی و هدف قرار دادن شناورهای متجاوز، بار دیگر به جهانیان ثابت کرد که هرگونه نفوذ غیرقانونی در حریم ملی، با پاسخی سخت، سریع و متناسب خنثی خواهد شد. این عملیات بهوضوح نشان میدهد، عصر مصونیت تجهیزات پیشرفته آمریکایی به پایان رسیده و هرگونه اقدام قلدرمآبانه در شریان حیاتی هرمز، هزینههای نظامی و روانی سنگینی برای ساختار قدرت در واشنگتن به همراه خواهد داشت.
انهدام MQ۱ و پیامهای راهبردی
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیروز در اطلاعیهای رسمی اعلام کرد: یک فروند پهپاد پیشرفته MQ-۱توسط سامانههای نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در فراز آسمان تنگه هرمز رهگیری و منهدم شده است. این عملیات را نباید صرفاً حذف پهپاد پیشرفته دانست؛ باید آن را در چارچوب تحلیل «سلطه نظارتی» آمریکا بررسی کرد. ایالات متحده در سالهای اخیر بهخصوص پس از به روی کارآمدن ترامپ در کاخ سفید، تلاش کرده است با استقرار تجهیزات و حضور نظامی در نزدیکی تنگه هرمز، نوعی سلطه نرم و نظارتی را بر این مسیر استراتژیک تجارت جهانی اعمال کند تا از این طریق، اراده ایران در مدیریت منطقه را سست کند. اما پاسخ قاطع ایران در قالب انهدام MQ۱ دو پیام بنیادین را به طرف مقابل منتقل کرد:
۱- ناکارآمدی تکنولوژی در برابر اراده و تخصص: پیشرفته بودن تجهیزات آمریکایی، به هیچ عنوان تضمینکننده امنیت آنها در برابر سیستمهای ردیابی و پدافندی بومی ایران نیست و تکنولوژی در برابر اراده استوار، ابزاری ناکارآمد است.
۲- تغییر بنیادین موازنه قدرت: ایران در عمل ثابت کرد که هرگونه تلاش برای تغییر وضعیت موجود یا اعمال فشارهای یکجانبه، با واکنشهای متناسب و ضرباتی سریع خنثی میشود.
نکته کلیدی در تحلیل این تحرکات، تکیه بر دکترین «بازدارندگی فعال» است. در این رویکرد، نیروهای مسلح تنها به تهدیدات اکتفا نکرده و با اجرای عملیاتهای اثرگذار و هدفمند، توانمندی و جسارت خود در ضربه زدن به دشمن را به نمایش میگذارند. در همین راستا، باید به پیشینه این عملیاتها نگریست؛ پیش از این در تاریخ ۱۹شهریور ماه، نیروی دریایی سپاه پاسداران با شناسایی دقیق یک فروند شناور بدون سرنشین (شمپاد) از نوع «سیلدرون» با شماره بدنه ۵۸۳۸ در ورودی تنگه هرمز، آن را مورد اصابت قرار داد و مأموریت تجاوزکارانه آن را با شکست مواجه ساخت. با پیوند میان شکار «شمپاد» و انهدام MQ۱، شبکه نظارتی یکپارچه و گسترده دیده میشود که هیچ هدف متجاوزی را، چه در لایههای آبی و چه در لایههای هوایی، نادیده نمیگیرد. این سطح از تسلط عملیاتی، آمریکا را مجبور میکند، پیش از هرگونه تحرک نظامی، هزینههای احتمالی و ریسکهای انهدام تجهیزات خود را به دقت محاسبه کند.
انهدام این پهپاد در فراز تنگه هرمز، سه پیام راهبردی را برای جامعه بینالمللی و بهویژه تصمیمگیرندگان در واشنگتن به همراه دارد:
۱. حاکمیت مطلق بر تنگه هرمز: هرگونه تلاش برای تغییر موازنه قدرت یا تغییر وضعیت موجود در این منطقه، با واکنش نظامی قاطع مواجه خواهد شد.
۲. تداوم و استمرار پاسخها: این عملیات یک اتفاق تصادفی یا واکنشی مقطعی نیست، بخشی از یک استراتژی بلندمدت دفاعی است، بنابراین هر اقدامی که امنیت ملی ایران را به مخاطره اندازد، پاسخی مشابه یا سختتر در پی خواهد داشت.
۳. پایان دوران مصونیت تجهیزاتی: آسمانهای منطقه دیگر پناهگاه امنی برای تجهیزات جاسوسی آمریکا نیست و هرگونه نقض حریم هوایی، به معنای پذیرش ریسک انهدام قطعی است.
تکمیل حلقه بازدارندگی؛ از ضربات فیزیکی تا محاصره لجستیکی
تحرکات نیروهای مسلح و نهادهای حاکمیتی ایران تنها به ابعاد نظامی محدود نشده و وارد لایههای مدیریتی-ساختاری شده است. در همین راستا، هشدار اخیر نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس مبنی بر بهروزرسانی فهرست شناورهای متخلف و الزام شرکتهای بیمهگر، کلابهای P&I و مؤسسات ردهبندی به خودداری از ارائه خدمات به این شناورها، ابعاد تازهای به بازدارندگی ایران بخشیده است.
این دو خبر (انهدام پهپاد و هشدار آبراهی) در حقیقت دو روی یک سکه هستند. اگر انهدام پهپاد MQ۱را ضربه فیزیکی و سخت بدانیم، هشدار نهاد مدیریت آبراه را باید قطع شریانهای پشتیبانی و ضربه نرم نامید. این رویکرد نشان میدهد که ایران، بازدارندگی خود را از سطح نظامی به سطح «مدیریتی-خدماتی» گسترش داده است. در حالی که آمریکا تنها با تهدیدات نظامی آشنا است، ایران با ممنوع کردن خدمات لجستیکی، سوخترسانی و پشتیبانی از شناورهای متخلف، محیط زیست عملیاتی دشمن را غیرقابل تحمل کرده و حضور آنها را با ریسکهای لجستیکی شدید مواجه میسازد.
نتیجهگیری
در نهایت، ترکیب ضربات نظامی و فشارهای لجستیکی، یک «حلقه محاصره» جامع را پیرامون متجاوزان ایجاد کرده است. ایران با بهکارگیری ترکیبی از قدرت نظامی، تسلط اطلاعاتی و ابزارهای مدیریتی، به دنیا ثابت کرد، تنگه هرمز را نه تنها با سامانههای پدافندی، بلکه با قوانین مدیریتی و حاکمیتی خود اداره میکند. این رویکرد جامع، هرگونه تحرک متخاصم را به عملیاتی پرهزینه، دشوار و مخاطرهآمیز تبدیل میکند. به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی دیگر تنها در جایگاه دفاعکننده نیست، خود را حاکم و مدیر بر آبراه میداند و با ارادهای راسخ، به تمامی تعهدات و هشدارهای خود عمل میکند. ترکیب این دو رویکرد (پدافندی-مدیریتی)، نشان میدهد، از یک سو، سیستمهای پدافندی پیشرفته، تجهیزات دشمن را هدف قرار میدهند و از سوی دیگر، ابزارهای مدیریتی، شریانهای پشتیبانی متخلفان را قطع میکنند. این حلقه محاصره، دست و پای متجاوز را بسته و هرگونه تحرک در منطقه را نه تنها خطرناک، بلکه از منظر لجستیکی، بهشدت پرهزینه و دشوار ساخته است.
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