به گزارش خبرگزاری مهر، و به نقل از روابط عمومی شرکت شهربان و حریمبان شهرداری تهران، این سامانه در راستای استفاده از فناوری های نوین با رویکرد شهر هوشمند، ارتقای سرعت گردش گزارشها و ایجاد سازوکاری یکپارچه برای دریافت و مدیریت گزارشهای شهری راهاندازی شده است.
سامانه «رصدبان» با بهرهگیری از ظرفیت پیامرسان «بله»، بستری یکپارچه برای ثبت و ارسال گزارشهای میدانی از سوی کاربران مستقر در مناطق و نواحی به مرکز پیام شرکت فراهم میکند.
راهاندازی این سامانه، انتقال سریع و منسجم گزارشها از سطح مناطق و نواحی به مرکز پیام را ممکن کرده و میتواند نقش مؤثری در کاهش زمان انتقال گزارشها و اطلاعرسانی بهموقع به مدیران ایفا کند.
عزیزی، مدیرعامل شرکت شهربان و حریمبان شهرداری تهران، در آیین رونمایی از این سامانه، با اشاره به بهکارگیری فناوریهای نوین با رویکرد شهر هوشمند و ضرورت دسترسی سریع مدیران ارشد به اخبار و گزارشهای شاخص در ۲۲ منطقه شهر تهران اظهار داشت: در فعالیتهای اجرایی، سرعت و دقت در انتقال اخبار اهمیت فراوانی دارد؛ اگر خبری در سطح منطقه ثبت شود، باید مشخص باشد در چه زمانی و توسط چه کسی ارسال شده و در نهایت چه اقدامی درباره آن انجام شده است.
وی افزود: رصدبان با همین نگاه طراحی شده است؛ بهگونهای که فرایند گزارشدهی از حالت پراکنده خارج شود و مسیری مشخص برای ثبت، بررسی و پیگیری گزارشها وجود داشته باشد.
مدیرعامل شرکت شهربان و حریمبان شهرداری تهران خاطرنشان کرد: راهاندازی سامانه رصدبان پایان کار نیست و قطعاً بر اساس بازخورد همکاران و نیازهای عملیاتی، قابلیتهای آن در ادامه توسعه خواهد یافت. هدف ما این است که گزارشها و اخباری که از میدان دریافت میشود، سریع و دقیق در اختیار مدیران ارشد قرار گیرد و در تصمیمگیریها نقش بسزایی دارد.
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