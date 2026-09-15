به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در چهارصد و سی و دومین جلسه شورا و در جریان بررسی گزارش حسابرسی شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی این شرکت، گفت: در خصوص عدم برخورداری پوشش بیمه ای به بهای تمام شده ۹۵۳ میلیون ریال در دارایی های ثابت مشهود و مبالغ دفتری اقدام کند.

وی ادامه داد: شرکت همچنین باید نسبت به پیگیری وضعیت دعاوی حقوقی در خصوص وصول مطالبات و اخذ تأییدیده و تعیین تکلیف مبلغی بیش از ۱۷۷ میلیون ریال مازاد مخارج انجام شده با شهرداری تهران اقدام کند.

محمدمهدی عزیزی مدیرعامل شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران نیز با بیان اینکه تمام اقدامات برای مدیریت و نظارت در بخش های مختلف پابرجاست و در حال انجام است، اظهار کرد: شرکت وظایف اصلی خود را بر اساس شیوه نامه ها و دستورالعمل ها انجام می دهد.

وی افزود: مالیات سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بررسی و اقدامات لازم انجام شده است. مسئله پوشش بیمه ای نیز حل و فصل شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

گزارش حسابرسی شرکت شهربان و حریم‌بان برای سال مالی ۱۴۰۴ نیز با حداکثر آراء موافق تأیید شد.

فاطمه کریمی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در چهارصد و سی و دومین جلسه شورا در جریان بررسی گزارش حسابرسی این شرکت برای سال مالی ۱۴۰۴ با بیان اینکه شرایط شرکت نسبت به سنوات قبل بهبود یافته است، اظهار کرد: یکی از دغدغه های ما بحران در حوزه منابع انسانی بود و بخش قابل توجهی از نیروهای انسانی یا منفک و یا بازنشسته بودند که با دستور شهردار تهران این موضوع جبران شد.

وی همچنین تصریح کرد: یک تکلیف در مجامع برای درآمدزایی داشتیم و توانستیم اولین قرارداد را با شرکت مپنا برای راه اندازی یک نیروگاه منعقد کردیم.

کریمی با بیان اینکه تدوین سیاهه انتشار سال گذشته به صورت کامل انجام شد، خاطرنشان کرد: جلسه ای با دولت در این زمینه داشتیم و قرار بر این شد که سیاهه انتشار تهران الگوی دیگر شهرها باشد. سهم منابع آلاینده همچون منابع کشاورزی و شن و ماسه در این سیاهه به عنوان اقدام نوآورانه لحاظ شد.

وی با اعلام اینکه در انبار نفت شهران اقداماتی را انجام دادیم، تصریح کرد: همکاران ما در محل حاضر شدند و ابهامات موجود در مورد اسیدی بودن باران و تخلیه شهر تهران به دنبال این موضوع را بررسی کرد و این موضوع منتفی شد. گزارشات بررسی انبار نفت به مراجع ذیصلاح ارسال شد.

گفتنی است گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ نیز پس از بررسی های صورت گرفته منصفانه اعلام شد و با حداکثر آراء موافق به تأیید رسید.

همچنین گزارش حسابرسی شرکت مجتمع های ایستگاهی مترو برای سال مالی 1404 نیز با حداکثر آراء موافق تأیید شد.