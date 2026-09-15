باند خشن سارقان مسلح در کوار متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود حافظی گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت مسلحانه از منزل یکی از شهروندان در شهرستان کوار و ایجاد رعب و ناامنی در منطقه، پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: در جریان این سرقت خشن، پدر خانواده بر اثر فشار عصبی شدید و ترس ناشی از تهدید سارقان با سلاح، دچار ایست قلبی شد و جان خود را از دست داد که این موضوع حساسیت پرونده را دوچندان کرد.

شناسایی مخفیگاه سارقان در ۳ نقطه کوار

رئیس پلیس آگاهی استان فارس ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و بهره‌گیری از شگردهای پلیسی، هویت اعضای این باند را که با پوشاندن سر و صورت وارد منزل مال‌باخته شده بودند، شناسایی کردند.

سرهنگ حافظی تصریح کرد: مأموران با اقدامات اطلاعاتی، مخفیگاه متهمان را در سه نقطه از شهرستان کوار شناسایی و پس از هماهنگی قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی اعضای این باند را دستگیر کردند.

اعتراف سارقان به سرقت طلا و وجه نقد

وی با بیان اینکه متهمان برای انجام تحقیقات تکمیلی به مقر انتظامی منتقل شدند، گفت: اعضای این باند در تحقیقات اولیه به ارتکاب سرقت مسلحانه، تهدید اعضای خانواده و سرقت مقادیری طلا و وجه نقد اقرار کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس تأکید کرد: پلیس با افرادی که امنیت و آسایش شهروندان را دستمایه مطامع شوم خود قرار دهند، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

سرهنگ حافظی در پایان ضمن ابراز همدردی با خانواده متوفی، از شهروندان خواست ضمن رعایت دقیق نکات ایمنی و حفاظتی، موارد مشکوک را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا از وقوع حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.