به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس نژاد، ظهر سهشنبه، دز جمع خبرنگاران، با تأکید بر اهمیت حفاظت از لایه ازن گفت: تداوم دستاوردهای پروتکل مونترال نیازمند پایبندی و مسئولیتپذیری همه کشورها و بخشهای مرتبط است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران اظهار کرد: لایه ازن استراتوسفر بهعنوان سپر طبیعی زمین، بخش قابل توجهی از پرتوهای فرابنفش زیانبار خورشید را جذب میکند و حفاظت از آن با سلامت انسان، پایداری اکوسیستمها، کشاورزی و محیط زیست ارتباط مستقیم دارد.
وی افزود: روز جهانی ازن فرصتی برای یادآوری یکی از موفقترین نمونههای همکاری زیستمحیطی در سطح جهان است. پروتکل مونترال درباره موادی که لایه ازن را تخریب میکنند، در سال ۱۹۸۷ به تصویب رسید و با ایجاد چارچوبی برای حذف تدریجی این مواد، نقش مؤثری در کنترل روند تخریب لایه ازن داشته است.
عباسنژاد با اشاره به اقدامات ایران در این زمینه بیان کرد: کشورمان در چارچوب تعهدات ناشی از پروتکل مونترال و برنامههای ملی مرتبط، اقدامات لازم برای کاهش مصرف و انتشار مواد مخرب لایه ازن را دنبال میکند که بخشهایی همچون تبرید و تهویه مطبوع، صنایع و فعالیتهای تعمیر و نگهداری تجهیزات سرمایشی را دربر میگیرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تصریح کرد: تمرکز جمعیت و گستردگی فعالیتهای صنعتی، خدماتی و تجاری در استان، در کنار استفاده گسترده از تجهیزات سرمایشی و برودتی، ضرورت مدیریت و کنترل مصرف مواد مخرب لایه ازن را دوچندان میکند.
وی ادامه داد: تداوم نظارت بر فعالیتهای مرتبط، ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی، استفاده از فناوریهای جایگزین، مدیریت صحیح مبردها و پیشگیری از انتشار این مواد هنگام سرویس، تعمیر، شارژ و اسقاط تجهیزات باید با جدیت دنبال شود.
عباسنژاد بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی و بخشهای مرتبط تأکید کرد و گفت: اتحادیهها، واحدهای صنعتی و خدماتی، مراکز تعمیر و نگهداری تجهیزات سرمایشی و فعالان حوزه تبرید و تهویه مطبوع در اجرای برنامههای حفاظت از لایه ازن نقش مهمی دارند.
وی خاطرنشان کرد: ادارهکل حفاظت محیط زیست استان تهران نیز استمرار اقدامات آموزشی، نظارتی و همکاریهای بیندستگاهی در این زمینه را دنبال میکند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان گفت: حفاظت از لایه ازن تنها یک تعهد بینالمللی نیست، بلکه نمونهای از مسئولیت مشترک نسل حاضر در قبال سلامت انسان، محیط زیست و نسلهای آینده است.
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